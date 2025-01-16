Сили оборони вдарили по нафтобазі у Воронезькій області Росії

Українські військові уразили нафтобазу «Ліскінська». Ілюстративне фото: pixabay

В ніч проти 16 січня українські військові уразили нафтобазу «Ліскінська», розташовану у Воронезькій області Росії.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Вказується, що у нафтобазу влучили щонайменше три ударні БпЛА. На об’єкті виникла масштабна пожежа. Відомо, що на нафтобазі зберігали пальне, яке, зокрема, використовували для забезпечення потреб армії РФ.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомляв, що загалом регіон атакували понад 10 БпЛА. Поки що місцева влада не звітувала про те, що вогонь вдалося приборкати.

Раніше Сили оборони України уразили базу зберігання нафтопродуктів «Комбінат Крістал», що в Енгельсі Саратовської області РФ.