Сили оборони уразили російську нафтобазу, що забезпечувала паливом стратегічну авіацію

Сили оборони України уразили базу зберігання нафтопродуктів «Комбінат Крістал», що в Енгельсі Саратовської області РФ.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Зазначається, що в районі цілі фіксувалися численні вибухи та зайнялася масштабна пожежа. Місцева влада підтверджує влучання в «промисловий об’єкт».

Слід наголосити, що ця нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром «Енгельс-2», де базується стратегічна авіація росіян.

У Генштабі додали, що детальніша інформація щодо результатів бойової роботи уточнюється.

«Ураження нафтобази створює серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації російських окупантів та суттєво знижує їх можливості завдавати ударів по мирних українських містах та цивільних об’єктах», — йдеться в повідомленні.

Російська нафтобаза в Енгельсі, фото: ASTRA Російська нафтобаза в Енгельсі, фото: ASTRA

Нагадаємо, що у Росії заявили, що вночі проти 8 січня над семи областями РФ та акваторією Азовського моря було збито 32 безпілотники.