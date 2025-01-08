У Росії заявили про атаку дронів на сім областей
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- Марія Хаміцевич
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9:07, 08 січня, 2025
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У Росії заявляють, що нібито вночі проти 8 січня над семи областями та акваторією Азовського моря було збито 32 безпілотники.
Про це повідомили у Міністерстві оборони РФ.
Зокрема, стверджують у російському оборонному відомстві, 11 БпЛА начебто знищено над територією Саратовської області, по чотири БПЛА — над територіями Курської та Ростовської областей.
А також по три — над Бєлгородською та Брянською областями, два — над Краснодарським краєм, один — над Волгоградською областю та чотири — над акваторією Азовського моря.
Раніше мер Москви Сергій Собянін повідомив, що у передмісті російської столиці нібито збили 25 безпілотників.
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