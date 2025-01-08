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У Росії заявили про атаку дронів на сім областей

У Росії заявили про атаку дронів на сім областей, фото: chas.newsУ Росії заявили про атаку дронів на сім областей, фото: chas.news

У Росії заявляють, що нібито вночі проти 8 січня над семи областями та акваторією Азовського моря було збито 32 безпілотники.

Про це повідомили у Міністерстві оборони РФ.

Зокрема, стверджують у російському оборонному відомстві, 11 БпЛА начебто знищено над територією Саратовської області, по чотири БПЛА — над територіями Курської та Ростовської областей.

А також по три — над Бєлгородською та Брянською областями, два — над Краснодарським краєм, один — над Волгоградською областю та чотири — над акваторією Азовського моря.

Раніше мер Москви Сергій Собянін повідомив, що у передмісті російської столиці нібито збили 25 безпілотників.

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