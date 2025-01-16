Нелегальний продаж сигарет: в Одесі судитимуть громадянку Грузії

В Одесі судитимуть жінку за нелегальний продаж сигарет. Фото: БЕБ

В Одесі судитимуть громадянку Грузії за продаж сигарети без марок акцизного податку.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.

Слідством встановлено, що 57-річна громадянка Грузії, яка проживає в Одесі, протягом червня-жовтня 2024 року придбала та планувала продати незаконно виготовлені тютюнові вироби.

«Вона замовляла сигарети через бот в «Телеграм», а отримувала товар за допомогою кур’єрської доставки. Надалі всі підакцизні товари приховувала у нежитловому приміщенні в середмісті Одеси», — йдеться у повідомленні.

Детективи вилучили під час обшуків майже 2,5 тисячі пачок сигарет без акцизних марок вартістю 230 тисяч гривень.

Правоохоронці повідомили жінці про підозру за незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, що передбачає частина 1 статті 204 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, мешканця Білгорода-Дністровського Одеської області підозрюють у продажі фальсифікованих сигарет. Вартість вилучених тютюнових виробів склала понад 4,5 мільйонів гривень.