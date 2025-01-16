Нелегальний продаж сигарет: в Одесі судитимуть громадянку Грузії
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- Даріна Мельничук
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21:33, 16 січня, 2025
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В Одесі судитимуть громадянку Грузії за продаж сигарети без марок акцизного податку.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.
Слідством встановлено, що 57-річна громадянка Грузії, яка проживає в Одесі, протягом червня-жовтня 2024 року придбала та планувала продати незаконно виготовлені тютюнові вироби.
«Вона замовляла сигарети через бот в «Телеграм», а отримувала товар за допомогою кур’єрської доставки. Надалі всі підакцизні товари приховувала у нежитловому приміщенні в середмісті Одеси», — йдеться у повідомленні.
Детективи вилучили під час обшуків майже 2,5 тисячі пачок сигарет без акцизних марок вартістю 230 тисяч гривень.
Правоохоронці повідомили жінці про підозру за незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, що передбачає частина 1 статті 204 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, мешканця Білгорода-Дністровського Одеської області підозрюють у продажі фальсифікованих сигарет. Вартість вилучених тютюнових виробів склала понад 4,5 мільйонів гривень.
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