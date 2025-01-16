Помстився за смерть собаки: на Одещині сина підозрюють у вбивстві батька

Чоловік, якого підозрюють у вбивстві батька. Фото: Нацполіція в Одеській області

48-річний житель Одеського району зізнався у вбивстві свого 72-річного батька. У такий спосіб чоловік помстився за загибель хворої собаки. Тепер йому загрожує до 15 років тюрми.

Як повідомляє Нацполіція Одеської області, інцидент стався у приватному будинку в Таїровській громаді. Підозрюваний повідомив медикам, що знайшов батька мертвим на дивані, однак не розповів про свої дії. Медики виявили на тілі покійного ножові поранення та викликали поліцію.

Попередньо судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті став травматичний шок, викликаний колото-різаними ранами грудної клітки, легень, аорти та хребта.

Під час слідчих дій поліцейські з'ясували, що син наніс батькові смертельні поранення ножем, який він потім сховав під матрацом у своїй кімнаті. За словами підозрюваного, батько не придбав ліки для домашнього улюбленця, саме це стало причиною конфлікту. З місця злочину вилучили ніж та інші докази, які направили на експертизу.

Фігуранту повідомили про підозру у вбивстві, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Затримання чоловіка, якого підозрюють у вбивстві батька. Фото: Нацполіція в Одеській області

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині чоловіка підозрюють у вбивстві односельчанки.