У 2024 році поліція Миколаївщини розшукала 441 дитину, більшість упродовж доби

Слідчі дії щодо факту отруєння алкоголем чотирьох підлітків на Миколаївщині. Фото: Нацполіція в Миколаївській області

За 2024 рік до поліції Миколаївщини надійшла 441 заява про зникнення дітей, усіх неповнолітніх поліцейські розшукали. В тому числі, 432 дитини знайшли упродовж доби.

Як зазначили у Нацполіції в Миколаївській області, 174 дитини перебували без нагляду дорослих.

Крім того, за рік зафіксували 228 адмінправопорушень, скоєних підлітками. А також 7 фактів втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. Склали 145 адмінпротоколів за доведення дітей до стану алкогольного сп’яніння.

За минулий рік працівники ювенальної превенції регіону поставили на облік 132 неповнолітніх правопорушника. Нині під контролем ювенальних поліцейських перебуває 98 підлітків.

«У порівнянні з 2023 роком підліткова злочинність знизилась на 20%, крім цього на 20% знизилась кількість дітей, які потерпіли від кримінальних правопорушень», — говориться у повідомленні.

Крім того, 1031 батьків поліцейські притягнули до адмінвідповідальності за неналежне виховання своїх дітей, а 38 — за вчинення домашнього насильства.

Раніше повідомлялось, що в одному із магазинів у Вознесенському районі Миколаївщини продали неповнолітньому алкоголь та сигарети. Продавчиню магазину оштрафували.