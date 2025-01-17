Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу: щонайменше четверо загиблих
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- Альона Коханчук
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13:31, 17 січня, 2025
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Змінено 13:40: додано інформацію щодо постраждалих.
У п’ятницю, 17 січня, російські війська атакували Кривий Ріг. Наразі відомо про чотирьох загиблих, також є поранені.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Унаслідок російської атаки у місті пошкоджено навчальний заклад та житлову забудову.
Також вказується, що п'ятеро постраждали. Поранена 22-річна дівчина та чоловіки 34 і 56 років. Всі — важкі. Лікарі надають необхідну допомогу. Ще двом надали допомогу на місці.
«У Кривому Розі пошкоджені 2 п’ятиповерхівки. В одній з них виникла пожежа. Понівечена і будівля, що не експлуатувалася», — повідомив він.
Нагадаємо, що учора, 16 січня, російська армія впродовж дня атакувала Миколаївську область дронами та обстрілювала з артилерії.
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