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Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу: щонайменше четверо загиблих

Змінено 13:40: додано інформацію щодо постраждалих.

Пошкоджений будинок у Кривому Рогу. Фото: Teltgram-канал Сергія ЛисакаПошкоджений будинок у Кривому Рогу. Фото: Teltgram-канал Сергія Лисака

У п’ятницю, 17 січня, російські війська атакували Кривий Ріг. Наразі відомо про чотирьох загиблих, також є поранені.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Унаслідок російської атаки у місті пошкоджено навчальний заклад та житлову забудову.

Також вказується, що п'ятеро постраждали. Поранена 22-річна дівчина та чоловіки 34 і 56 років. Всі — важкі. Лікарі надають необхідну допомогу. Ще двом надали допомогу на місці.

«У Кривому Розі пошкоджені 2 п’ятиповерхівки. В одній з них виникла пожежа. Понівечена і будівля, що не експлуатувалася», — повідомив він.

Наслідки удару по Кривому Рогу. Фото: Teltgram-канал Сергія ЛисакаНаслідки удару по Кривому Рогу. Фото: Teltgram-канал Сергія Лисака
Російські війська вдарили по Кривому Рогу. Фото: Teltgram-канал Сергія ЛисакаРосійські війська вдарили по Кривому Рогу. Фото: Teltgram-канал Сергія Лисака

Нагадаємо, що учора, 16 січня, російська армія впродовж дня атакувала Миколаївську область дронами та обстрілювала з артилерії.

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