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На Одещині працівників гірничодобувного підприємства підозрюють у незаконному видобутку вапняку

Затримання підозрюваних у незаконному видобутку вапняку. Фото: Одеська обласна прокуратураЗатримання підозрюваних у незаконному видобутку вапняку. Фото: Одеська обласна прокуратура

На Одещині чотирьох працівників гірничодобувного підприємства, серед яких керівник, підозрюють у незаконному видобутку вапняку на близько 1,3 мільйона гривень.

Як повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури, за даними слідства, директор, інженер-технолог та два шахтарі підприємства видобували вапняк без дозвільних документів та з порушенням. 

Виробничі потужності незаконного видобутку вапняку. Фото: Одеська обласна прокуратураВиробничі потужності незаконного видобутку вапняку. Фото: Одеська обласна прокуратура
Виробничі потужності незаконного видобутку вапняку. Фото: Одеська обласна прокуратураВиробничі потужності незаконного видобутку вапняку. Фото: Одеська обласна прокуратура
Виробничі потужності незаконного видобутку вапняку. Фото: Одеська обласна прокуратураВиробничі потужності незаконного видобутку вапняку. Фото: Одеська обласна прокуратура

«Добування копалини здійснювали за допомогою спецобладнання у мережі підземних лабіринтів, де знаходилися виробничі потужності. Діяльність маскували офіційним дозволом на геологічне вивчення вапняку Тихівської ділянки, хоча реальні місця робіт значно відрізнялися від зазначених у документах координат. Отримане каміння використовували як будівельний матеріал і продавали замовникам», — говориться в повідомленні.  

Підозрюваних затримали під час продажу чергової партії продукції. У ході обшуків у підпільних шахтах, цехах та помешканнях вилучили спецтехнику, понад 8 тисяч цеглин, товарно-транспортні накладні, записи з доказами їх діяльності.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Виготовлена продукція з незаконно видобутого вапняку. Фото: Одеська обласна прокуратураВиготовлена продукція з незаконно видобутого вапняку. Фото: Одеська обласна прокуратура
Виготовлена продукція з незаконно видобутого вапняку. Фото: Одеська обласна прокуратураВиготовлена продукція з незаконно видобутого вапняку. Фото: Одеська обласна прокуратура
Виробничі потужності незаконного видобутку вапняку. Фото: Одеська обласна прокуратураВиробничі потужності незаконного видобутку вапняку. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, що у Кривоозерській громаді на Миколаївщині державні інспектори зафіксували факт незаконного видобутку піску.

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