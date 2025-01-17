Хотіли створити вибухівку за інструкцією з TikTok: у Львові госпіталізували трьох дітей

Хлопчик, який постраждав через саморобну вибухівку. Фото: Львівська міська рада

Протягом тижня у Львові госпіталізували трьох хлопців віком 10, 11 і 15 років, які отримали травми через вибухи саморобних петард. Між собою вони не знайомі, але всі виготовляли вибухівку за інструкцією з TikTok.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Медики зазначають, що діти використовували пластикову пляшку, воду, кульку з фольги та засіб для очищення труб. Внаслідок хімічної реакції пляшка вибухала, спричиняючи травми.

Серед постраждалих і 11-річний Вʼячеслав зі Львівщини. Хлопець розповів, що побачив, як інші підлітки виготовляють таку вибухівку на відео в соцмережі, і вирішив повторити. Однак пляшка вибухнула просто перед ним, і її вміст потрапив на обличчя, спричинивши опіки.

Опікова та пластична хірургиня, керівниця Міського центру термічної травми та опікової хірургії Першого медобʼєднання Львова Галина Саян розповіла, що всі постраждалі мають глибокі хімічні опіки обличчя. Найбільше уражені очі через тонкість шкіри навколо них.

За її словами, засіб для очищення труб у таких петардах сильно роз'їдає шкіру, залишаючи рубці.

Нагадаємо, що у Новому Бузі на Миколаївщині дев'ятирічному хлопчику відірвало пальці через вибух запалу, який він знайшов коли був сам вдома.