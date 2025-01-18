Атака на Київ: четверо загиблих та пошкоджений водогін і бізнес-центр
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- Альона Коханчук
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8:33, 18 січня, 2025
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Зранку, 18 січня, російські війська атакували Київ. Унаслідок ударів балістикою, загинули чотири людини, ще троє постраждалих.
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко та начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Повітряну тривогу у місті оголосили о 05:50. За словами Віталія Кличка, внаслідок атаки сталося займання нежитлової будівлі в Шевченківському районі, а також пошкодження житлових будинків. Також у Шевченківському районі пошкоджений трубопровід водопостачання. У Деснянському районі зафіксоване падіння уламків.
Пізніше Тимур Ткаченко повідомив, що у Шевченківському районі четверо загиблих.
«На жаль, маємо вже четверо загиблих у Шевченківському районі, троє постраждалих. У Голосіївському районі зафіксовано падіння уламку, попередньо без займання», — написав він.
Нагадаємо, що у п’ятницю, 17 січня, російські війська атакували Кривий Ріг. Наразі відомо про чотирьох загиблих, також є поранені.
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