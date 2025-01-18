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Атака на Київ: четверо загиблих та пошкоджений водогін і бізнес-центр

На місті влучання працюють рятувальники.Фото: ДСНСНа місті влучання працюють рятувальники.Фото: ДСНС

Зранку, 18 січня, російські війська атакували Київ. Унаслідок ударів балістикою, загинули чотири людини, ще троє постраждалих.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко та  начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Повітряну тривогу у місті оголосили о 05:50. За словами Віталія Кличка, внаслідок атаки сталося займання нежитлової будівлі в Шевченківському районі, а також пошкодження житлових будинків. Також у Шевченківському районі пошкоджений трубопровід водопостачання. У Деснянському районі зафіксоване падіння уламків.

Пізніше Тимур Ткаченко повідомив, що у Шевченківському районі четверо загиблих.

«На жаль, маємо вже четверо загиблих у Шевченківському районі, троє постраждалих. У Голосіївському районі зафіксовано падіння уламку, попередньо без займання», — написав він.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 17 січня, російські війська атакували Кривий Ріг. Наразі відомо про чотирьох загиблих, також є поранені.

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