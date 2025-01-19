Суд Миколаєва відправив під арешт посадовця та керівника фірми, яких підозрюють у «відкатах» на будівництві у Херсоні
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- Аліса Мелік-Адамян
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10:35, 19 січня, 2025
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Заступника начальника Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби Дениса Павловського та директора ТОВ «Будпостач-СТСВ» Олександра Новохацького суд в Миколаєві відправив під арешт. Їх підозрюють у зловживанні впливом.
Про це повідомляє пресслужба Центрального районного суду.
За даними слідства, підозрюваний посадовець, діючи разом із невстановленою службовою особою з Херсонської ОВА, вимагав від директора одного з херсонських підприємств 10% від суми договору за сприяння у встановленні автономного джерела живлення в медзакладі. Як пише видання МОСТ, мова йде директора департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської ОВА Павла Козирєва.
Після виконання частини робіт підприємець передав посадовцю два транші загальною сумою 199 тисяч гривень.
На суді підозрюваний вину не визнав і заявив, що кошти йому передали несподівано, і він планував уточнити їх призначення пізніше. Однак суд застосував до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 908 400 гривень.
Фігурантом у даній справі є також керівник будівельної компанії «Будпостач-СТСВ». За версією слідства, він вимагав від підприємця 22,5% від суми договору за вплив на посадових осіб МКП «Херсонтеплоенерго» для укладення угоди про будівництво кабельних мереж. Підприємець передав йому 572 тисяч гривень після виконання робіт.
Новохацький також відмовився визнавати свою вину, але суд ухвалив рішення про його тримання під вартою із можливістю внесення застави у такому ж розмірі — 908 400 гривень.
Нагадаємо, у Херсоні правоохоронці підозрюють ексдиректорку школи у розтраті понад 2,4 мільйонів гривень бюджетних коштів. Тепер їй загрожує до 12 років тюрми.
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