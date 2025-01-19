Суд Миколаєва відправив під арешт посадовця та керівника фірми, яких підозрюють у «відкатах» на будівництві у Херсоні

Заступника начальника Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби Дениса Павловського та директора ТОВ «Будпостач-СТСВ» Олександра Новохацького суд в Миколаєві відправив під арешт. Їх підозрюють у зловживанні впливом.

Про це повідомляє пресслужба Центрального районного суду.

За даними слідства, підозрюваний посадовець, діючи разом із невстановленою службовою особою з Херсонської ОВА, вимагав від директора одного з херсонських підприємств 10% від суми договору за сприяння у встановленні автономного джерела живлення в медзакладі. Як пише видання МОСТ, мова йде директора департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської ОВА Павла Козирєва.

Заступник керівника Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби. Фото: МОСТ

Після виконання частини робіт підприємець передав посадовцю два транші загальною сумою 199 тисяч гривень.

На суді підозрюваний вину не визнав і заявив, що кошти йому передали несподівано, і він планував уточнити їх призначення пізніше. Однак суд застосував до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 908 400 гривень.

Фігурантом у даній справі є також керівник будівельної компанії «Будпостач-СТСВ». За версією слідства, він вимагав від підприємця 22,5% від суми договору за вплив на посадових осіб МКП «Херсонтеплоенерго» для укладення угоди про будівництво кабельних мереж. Підприємець передав йому 572 тисяч гривень після виконання робіт.

Керівника херсонського ТОВ “Будпостач-СТСВ”. Фото: Бігус

Новохацький також відмовився визнавати свою вину, але суд ухвалив рішення про його тримання під вартою із можливістю внесення застави у такому ж розмірі — 908 400 гривень.

Нагадаємо, у Херсоні правоохоронці підозрюють ексдиректорку школи у розтраті понад 2,4 мільйонів гривень бюджетних коштів. Тепер їй загрожує до 12 років тюрми.