На Херсонщині 30 людей підозрюють у причетності до створення катівень

Катівня окупантів у Херсоні. Архівне фото: СБУ

Правоохоронці Херсонщини підтвердили наявність 13 катівень, облаштованих окупаційними військами в регіоні. 11 із них були розташовані на деокупованих територіях, ще дві — на тимчасово окупованій частині області.

Як зазначили у обласній прокуратурі, за фактами створення катівень підозрюють 30 осіб, у межах 15 кримінальних проваджень. Крім того, до суду скерували 12 обвинувальних актів проти 21 підозрюваного.

Зокрема, 24 грудня 2024 року про підозру оголошено громадянам України, які добровільно вступили до лав незаконного збройного формування «Государственная служба безопасности Херсонской области».

«У підвальному приміщенні захопленої будівлі за адресою: Херсон, вул. П. Орлика, 15, вчиняли жорстоке поводження із цивільною особою, що виражалось у жорстокому поводженні, а саме завданні сильних фізичних страждань (тілесних ушкоджень, у тому числі вчинення акту сексуального характеру, який відноситься до інших видів сексуального насильства)», — говориться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що російського військового судитимуть за ув’язнення, побиття, погрозу зґвалтування та приниження місцевих мешканців колишньої тимчасово окупованої Снігурівки Миколаївської області.

Нагадаємо, що станом на січень 2024 року зафіксовано 12 випадків катувань окупантами цивільних на території Миколаївської області.