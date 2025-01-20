  • понеділок

    20 січня, 2025

  • 4.7°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 20 січня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 4.7° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Побив знайомого до смерті: поліція затримала жителя Первомайська

Поліція затримала жителя Первомайська за смертельне побиття знайомого. Фото: НацполіціяПоліція затримала жителя Первомайська за смертельне побиття знайомого. Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали у Первомайську чоловіка за підозрою нанесення смертельних тілесних ушкоджень знайомому. 

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що 17 січня до поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що в сусідській квартирі помер чоловік. За словами жінки, власник помешкання перебував у стані сп’яніння, тому попросив її сповістити поліцейських про подію.

Слідство встановило, що господар квартири разом із двома приятелями вживали алкогольні напої. Пізніше між чоловіками виникла сварка.

«Під час сварки молодший із товаришів завдав численних ударів по голові та тулубу 57-річному чоловіку. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер», — йдеться у повідомленні.

Слідчі затримали 39-річного чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого». Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Миколаєві поліція затримала чоловіка за підозрою нанесення тяжких тілесних ушкоджень своєму знайомому. 

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

Жителя Первомайська затримали за продаж бойових гранат: йому загрожує до 7 років увʼязнення
У Миколаєві п'яний чоловік повідомив про «замінування» торгівельного центру, його затримали через годину
У 2024 році поліцейські собаки Миколаївщини допомогли знайти понад 70 вибухівок
Реклама

Читайте також:

новини

За рік у Миколаївській області приватизували 19 обʼєктів ₴37,6 млн: це найбільший показник з 2009 року

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Ми в режимі пожежників», — у ДЖКГ Миколаєва пояснили, що сфокусовані на відбудові пошкоджених будинків, а не на масштабних проєктах

Аліса Мелік-Адамян
новини

Данія зацікавлена, але конкретики ще немає, — в ДЖКГ Миколаєва розповіли про проєкт з будівництва садочку і будинку у Північному

Аліна Квітко
новини

В ДЖКГ Миколаєва відповіли, хто поніс відповідальність за 100 сосен, що загинули у парку «Перемоги»

Юлія Бойченко
новини

У ДЖКГ Миколаєва розробили проєкт рішення на введення мораторію з обрізки дерев, але називають його «політично-популістичним»

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

У 2024 році поліцейські собаки Миколаївщини допомогли знайти понад 70 вибухівок
У Миколаєві п'яний чоловік повідомив про «замінування» торгівельного центру, його затримали через годину
Жителя Первомайська затримали за продаж бойових гранат: йому загрожує до 7 років увʼязнення

Данія зацікавлена, але конкретики ще немає, — в ДЖКГ Миколаєва розповіли про проєкт з будівництва садочку і будинку у Північному

У Миколаєві хочуть створити простір для навчання та грантової підтримки підприємців

5 годин тому

Понад 27 тисяч боєприпасів знищили на Миколаївщині з початку війни

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні