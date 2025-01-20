Побив знайомого до смерті: поліція затримала жителя Первомайська

Поліція затримала жителя Первомайська за смертельне побиття знайомого. Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали у Первомайську чоловіка за підозрою нанесення смертельних тілесних ушкоджень знайомому.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що 17 січня до поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що в сусідській квартирі помер чоловік. За словами жінки, власник помешкання перебував у стані сп’яніння, тому попросив її сповістити поліцейських про подію.

Слідство встановило, що господар квартири разом із двома приятелями вживали алкогольні напої. Пізніше між чоловіками виникла сварка.

«Під час сварки молодший із товаришів завдав численних ударів по голові та тулубу 57-річному чоловіку. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер», — йдеться у повідомленні.

Слідчі затримали 39-річного чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого». Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Миколаєві поліція затримала чоловіка за підозрою нанесення тяжких тілесних ушкоджень своєму знайомому.