Трьох українських моряків звільнили з полону єменських хуситів

Торговельне судно Galaxy Leader, захопленого єменськими хуситами. Архівне фото: Reuters/Khaled Abdulla

Міністерство закордонних справ України та Головне управління розвідки звільнили з полону єменських хуситів трьох українських моряків судна Galaxy Leader. Операція тривала понад рік.

Як повідомила пресслужба МЗС України, моряки були затримані під час захоплення вантажного судна Galaxy Leader у листопаді 2023 року. З тих пір тривали переговори щодо їхнього звільнення.

«Нині троє українців вже в безпеці та під опікою українських дипломатів, мають добрий фізичний стан і всі необхідні документи. Вже невдовзі вони повернуться до України», — говориться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що вдалося звільнити з російського полону восьмеро миколаївських морпіхів, які захищали Маріуполь та «Азовсталь».