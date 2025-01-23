Прокуратура не дозволила пролонгувати договір будівництва базової станції на Зміїному

Українські військові встановлюють прапор України на острові Зміїному. Архівне фото: ГУР МОУ

Одеська прокуратура наполягла на розірванні договору на будівництво базової станції «Зміїний», вартістю більше 69 мільйонів гривень.

Як повідомили у відомстві, під час перевірок виявили невідповідність договорів сучасним реаліям.

Зазначається, що у 2020–2021 роках Казенним підприємством «Морська пошуково-рятувальна служба» були проведені відкриті торги та укладений договори з підрядниками на будівництво базової станції «Зміїний» на острові. Проєкт мав фінансуватися з державного бюджету.

«Проєкт передбачав створення об’єкта для забезпечення безпеки мореплавства та роботи зв’язку під час надзвичайних ситуацій. Фінансування мало здійснюватися з державного бюджету через міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України», — говориться у повідомленні.

Слід зазначити, що від початку повномасштабного вторгнення Росії острів Зміїний включений до переліку територій активних бойових дій. Це унеможливлює виконання запланованих робіт, але замовник продовжував строк дії договору на 2023 та 2024 роки.

«Відтак, з огляду на збитки, завдані внаслідок агресії РФ проти України, безпідставним є витрачання коштів на цілі, які не відповідають державним інтересам. Державні кошти в першу чергу мають бути спрямовані на фінансування Сил оборони України, на відбудову об’єктів зруйнованої інфраструктури, підтримку тимчасово переміщених осіб», — впевнені в прокуратурі.

Раніше повідомлялось, що російські війська атакували острів Зміїний авіацією, скинувши фугасну бомбу. Також, очаківські спецпризначенці показали кадри висадки на Зміїний та розповіли, як евакуювали 500 людей.