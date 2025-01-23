  • четвер

    23 січня, 2025

  • 5.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 23 січня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 5.1° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Херсоні через російський обстріл постраждав чоловік

Обстріл Херсона, архівне фото: suspilne.mediaОбстріл Херсона, архівне фото: suspilne.media

Сьогодні, 23 січня, внаслідок російського обстрілу Херсона постраждав 27-річний чоловік.

Як повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, чоловіку діагностували вибухову травму.

«До лікарні доставили чоловіка, який постраждав через атаку російського БпЛА у Херсоні. У 27-річного херсонця діагностували вибухову травму та уламкові поранення ноги. Потерпілому надають необхідну меддопомогу», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 23 січня сили протиповітряної оборони знищили на Миколаївщині девʼять безпілотників Shahed 131/136.

Останні новини про: Обстріли

Внаслідок російської атаки на Херсонщині постраждав чоловік
На Херсонщині російські війська двічі атакували рятувальників
Росія атакувала Запоріжжя: одна людина загинула, серед поранених двомісячна дитина
Реклама

Читайте також:

новини

Фонтан на Соборній зламався через затоплене приміщення з обладнанням

Аліна Квітко
новини

Кім заявив про початок будівництва водогону для Миколаєва

Володимир Коваль
новини

У Миколаєві планують встановити ще 25 зарядних станцій для електромобілів

Аліна Квітко
новини

«Підрядник не зупиняється», — відновити багатоповерхівку на Янтарній у Миколаєві обіцяють до літа 2025 року

Юлія Бойченко
новини

«Люди отримують сертифікати, не бачу проблеми», — у ДЖКХ немає планів на відбудову житла у Миколаєві

Аліна Квітко

Останні новини про: Обстріли

Росія атакувала Запоріжжя: одна людина загинула, серед поранених двомісячна дитина
На Херсонщині російські війська двічі атакували рятувальників
Внаслідок російської атаки на Херсонщині постраждав чоловік

Кім заявив про початок будівництва водогону для Миколаєва

Наслідки російської «шахедної» атаки по Миколаєву

СТАТТЯ

3 години тому

У Миколаєві судитимуть сімох учасників угруповання обвинувачених у наркоторгівлі

Головне сьогодні