У Херсоні через російський обстріл постраждав чоловік
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- Анна Гакман
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17:43, 23 січня, 2025
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Сьогодні, 23 січня, внаслідок російського обстрілу Херсона постраждав 27-річний чоловік.
Як повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, чоловіку діагностували вибухову травму.
«До лікарні доставили чоловіка, який постраждав через атаку російського БпЛА у Херсоні. У 27-річного херсонця діагностували вибухову травму та уламкові поранення ноги. Потерпілому надають необхідну меддопомогу», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вночі 23 січня сили протиповітряної оборони знищили на Миколаївщині девʼять безпілотників Shahed 131/136.
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