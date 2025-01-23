У Херсоні через російський обстріл постраждав чоловік

Сьогодні, 23 січня, внаслідок російського обстрілу Херсона постраждав 27-річний чоловік.

Як повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, чоловіку діагностували вибухову травму.

«До лікарні доставили чоловіка, який постраждав через атаку російського БпЛА у Херсоні. У 27-річного херсонця діагностували вибухову травму та уламкові поранення ноги. Потерпілому надають необхідну меддопомогу», — йдеться у повідомленні.