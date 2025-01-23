На Херсонщині благодійники приготували 800 кілограмів салату для ВПО

На Херсонщині благодійники приготували 800 кілограмів «Салату єдності» для ВПО, фото: Херсонська ОВА

У Херсонській області благодійники приготували 800 кілограмів «Салату єдності» для внутрішньо переміщених осіб, лікарень і вразливих категорій населення.

Як повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація, представники Національного реєстру рекордів України офіційно зафіксували цей рекорд – найбільшу вагу салату, приготованого за один раз.

«800 — саме стільки кілограмів свіжого та смачного салату вдалось приготувати учасникам. Серед інгредієнтів страви: варена курка, ананас, кукурудза, твердий сир, яйця та заправка з майонезу, сметани, солі та перцю. Готові порції салатів передадуть до місць тимчасового проживання ВПО, лікарень, а також вразливим категоріям населення прибережних населених пунктів Херсонщини», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 23 січня, внаслідок російського обстрілу Херсона постраждав 27-річний чоловік.