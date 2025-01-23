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Керівниця апарату Шевченківського райсуду Києва отримує подарунки від мами, яка має бізнес в окупованому Луганську

Керівниця апарату Шевченківського райсуду Києва отримує подарунки від мами з російським паспортом, скриншот з розслідування hromadskeКерівниця апарату Шевченківського райсуду Києва отримує подарунки від мами з російським паспортом, скриншот з розслідування hromadskec

Керівниця апарату Шевченківського райсуду Києва Аліна Зборщік отримує подарунки від своєї мами, яка веде бізнес в окупованому Луганську та у 2023 році оформила російський паспорт.

Про це йдеться у розслідуванні hromadske.

У розслідуванні зазначається, що мати Аліни Зборщік, Алла, володіє компанією ТОВ «Гранд», яка спеціалізується на виробництві гофрованого паперу, картону та пакувальної тари. З 1991 року підприємство здійснювало свою діяльність у Луганську.

Зазначається, що спочатку компанією керував Олександр Зборщік, батько Аліни Зборщік, а згодом управління бізнесом перейшло до її матері, Алли Зборщік. Станом на 2013 рік підприємство мало понад 700 тисяч гривень чистого доходу. Однак після початку окупації діяльність компанії була призупинена на 10 років.  

У 2022 році компанія зареєструвалася в російській податковій службі та соціальному фонді. А 15 серпня 2023 року ТОВ «Гранд» було внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб російської федерації як ООО «Гранд».

«Засновницею новозареєстрованої російської компанії так само зазначена Алла Зборщік. У 2023 році компанія «Гранд» заплатила майже 600 тисяч рублів податків у російський бюджет. І ще майже мільйон — у пенсійний фонд Росії. Загалом це близько 600 тисяч гривень. Також у 2023 році Алла Зборщік оформила російський паспорт. Того ж року вона подарувала доньці 56 604 гривні. У 2022-му — 205 821 гривню», – йдеться у розслідуванні. 

Нагадаємо, заступника начальника Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби Дениса Павловського та директора ТОВ «Будпостач-СТСВ» Олександра Новохацького суд в Миколаєві відправив під арешт. Їх підозрюють у зловживанні впливом.

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