Росіяни атакували Київщину безпілотниками: загинули троє людей

Наслідки атаки на Київщину 24 січня, фото: ДСНС

Внаслідок атаки російських БпЛА на Київщину вночі 24 січня загинули три людини.

Про це повідомив виконуючий обов’язки голови Київської ОВА Микола Калашник.

«Загиблого виявлено на пожежі приватного будинку внаслідок падіння уламків збитої цілі. Наразі загоряння ліквідовано. Другий загиблий — 36-річний чоловік в іншому населеному пункті, де пошкоджено житловий 10-поверховий будинок», — сказав він.

Згодом у поліції повідомили про трьох загиблих на Київщині. Також на місці, де пошкоджена багатоповерхівка, дві людини звернулися до медиків після пожежі. Чоловік 26 років отримав поверхневі опіки верхніх дихальних шляхів. Жінка 38 років — гостру реакцію на стрес.

Наслідки атаки на Київщину 24 січня, фото: Київська ОВА Наслідки атаки на Київщину 24 січня, фото: Київська ОВА

Микола Калашник додав, що уточнюються списки потерпілих від атаки, їм надається вся необхідна медична допомога.

«Пожежу ліквідовано. Наразі поблизу із пошкодженою багатоповерхівкою у школі працює пункт незламності для мешканців. На місці також організовано намет із водою та гарячими напоями», — зазначив він.

Наслідки атаки на Київщину 24 січня, фото: ДСНС Наслідки атаки на Київщину 24 січня, фото: Нацполіція Наслідки атаки на Київщину 24 січня, фото: Нацполіція

Вранці у ДСНС уточнили, що на Фастівщині через уламки БпЛА пошкоджено 10-поверховий будинок — там вирувала пожежа та є руйнування на 6-7 поверхах.

Рятувальники евакуювали 150 мешканців. Врятували травмованого чоловіка з 6-го поверху та заблоковану жінку з 9-го, а також виявили загиблого чоловіка 1988 року народження.

Наслідки атаки на Київщину 24 січня, фото: ДСНС Наслідки атаки на Київщину 24 січня, фото: ДСНС

У Броварах уламки БпЛА зруйнували житловий будинок. Там також спалахнула пожежа, загоряння на площі 120 квадратних метрів загасили о 04:14 ранку.

«Виявлено тіло загиблого чоловіка 1966 року народження, тривають пошуки його дружини 1965 року народження», — зазначили у ДСНС.

Наслідки атаки на Київщину 24 січня, фото: ДСНС Наслідки атаки на Київщину 24 січня, фото: ДСНС

Нагадаємо, що 18 січня російські війська також атакували Київ. Тоді внаслідок ударів балістикою, загинули чотири людини, ще троє постраждали.