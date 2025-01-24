В Україну повернули тіла 757 загиблих військових
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- Світлана Іванченко
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14:25, 24 січня, 2025
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В Україну повернули тіла 757 полеглих військовослужбовців.
Як повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, найбільше воїнів з Донецького напрямку.
За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули: 451 — з Донецького напрямку; 71 — з Бахмутського напрямку; 51— з Вугледарського напрямку; 13 — з Луганського напрямку; 137 — із Запорізького напрямку; 34 — з моргів на території РФ.
Раніше повідомлялось, що Україна повернула тіла 563 полеглих захисників. Правоохоронці та та судмедексперти ідентифікуватимуть загиблих.
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