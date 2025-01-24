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В Україну повернули тіла 757 загиблих військових

Тіла загиблих військових повернули до України. Ілюстративне фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненимиТіла загиблих військових повернули до України. Ілюстративне фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

В Україну повернули тіла 757 полеглих військовослужбовців.

Як повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, найбільше воїнів з Донецького напрямку.

За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули: 451 — з Донецького напрямку; ⁠71 — з Бахмутського напрямку; ⁠51— з Вугледарського напрямку; 13 — з Луганського напрямку; 137 — із Запорізького напрямку; 34 — з моргів на території РФ.

Раніше повідомлялось, що Україна повернула тіла 563 полеглих захисників. Правоохоронці та та судмедексперти ідентифікуватимуть загиблих.

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