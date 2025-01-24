Незаконна зброя, наркотики, кошти: Нацполіція провела понад тисячу обшуків по всій Україні

Поліцейські провели масштабну спецоперацію по всій Україні. Фото: Нацполіція

Під час масштабної спецоперації по всій Україні поліцейські вилучили понад 800 одиниць зброї, 46 тисяч набоїв та більше 57 кілограм вибухівки.

Про це повідомили в Національній поліції.

Поліцейські провели масштабну спецоперацію по всій Україні. Фото: Нацполіція Поліцейські провели масштабну спецоперацію по всій Україні. Фото: Нацполіція Поліцейські провели масштабну спецоперацію по всій Україні. Фото: Нацполіція

Зазначається, що правоохоронці провели понад тисячу одночасних обшуків. В результаті операції вилучили 240 одиниць вогнепальної зброї, 94 гранатомети, 482 гранати, 46 тисяч набоїв різного калібру.

Також, вилучили понад 57 кілограмів вибухівки, знайшли 22 кілограми наркотиків та 546 кілограмів бурштину. Крім того, конфіскували 166 тисяч гривень, понад 32 тисячі доларів та 37 тисяч євро.

Слід зазначити, що 67 фігурантів отримали підозри. З них, 45 затримали у процесуальному порядку.

Поліцейські провели масштабну спецоперацію по всій Україні. Фото: Нацполіція Поліцейські провели масштабну спецоперацію по всій Україні. Фото: Нацполіція Поліцейські провели масштабну спецоперацію по всій Україні. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, що у 2024 році за три тижні українці задекларували понад тисячу одиниць вогнепальної зброї та понад 80 тисяч боєприпасів.