За добу ворог двічі вдарив FPV-дронами по громаді на Миколаївщині
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- Юлія Бойченко
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8:25, 25 січня, 2025
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Впродовж 24 січня російські військові двічі вдарили дронами типу FPV по Куцурубській громаді Миколаївської області. Постраждалих немає.
Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Водночас у ніч на 25 січня під мінометним обстрілом перебувала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.
Нагадаємо, внаслідок атаки російських БпЛА на Київщину вночі 24 січня загинули три людини.
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