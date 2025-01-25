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За добу ворог двічі вдарив FPV-дронами по громаді на Миколаївщині

Наслідки влучення «Шахедів» по Миколаєву 21 січня. Фото: «МикВісті»Наслідки влучення «Шахедів» по Миколаєву 21 січня. Фото: «МикВісті»

Впродовж 24 січня російські військові двічі вдарили дронами типу FPV по Куцурубській громаді Миколаївської області. Постраждалих немає.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. 

Водночас у ніч на 25 січня під мінометним обстрілом перебувала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, внаслідок атаки російських БпЛА на Київщину вночі 24 січня загинули три людини.

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