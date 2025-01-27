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Росія вночі запустила понад 100 дронів, українська ППО збила 57

Сили ППО збивають цілі. Фото: Командування об'єднаних сил ЗСУСили ППО збивають цілі. Фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

У ніч на 27 січня російські війська атакували Україну 104 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомили Повітряні Сили України. 

Російські атаки відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

«Станом на 09:00 ранку підтверджено збиття 57-ми ударних БПЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Київській, Миколаївській, Харківській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Івано-Франківській областях. Ще 39 російських безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вночі 27 січня сили протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили ударний безпілотник Shahed 131/136.

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