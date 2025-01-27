Росія вночі запустила понад 100 дронів, українська ППО збила 57
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- Світлана Іванченко
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11:01, 27 січня, 2025
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У ніч на 27 січня російські війська атакували Україну 104 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Про це повідомили Повітряні Сили України.
Російські атаки відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
«Станом на 09:00 ранку підтверджено збиття 57-ми ударних БПЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Київській, Миколаївській, Харківській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Івано-Франківській областях. Ще 39 російських безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що вночі 27 січня сили протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили ударний безпілотник Shahed 131/136.
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