Росія вночі запустила понад 100 дронів, українська ППО збила 57

У ніч на 27 січня російські війська атакували Україну 104 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомили Повітряні Сили України.

Російські атаки відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

«Станом на 09:00 ранку підтверджено збиття 57-ми ударних БПЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Київській, Миколаївській, Харківській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Івано-Франківській областях. Ще 39 російських безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені», — йдеться у повідомленні.