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Вночі ППО збила над Миколаївщиною «Шахед»

Робота ППО, фото: ukr.radioРобота ППО, фото: ukr.radio

Вночі, 27 січня, сили протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили ударний безпілотник «Shahed 131/136».

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Водночас о 02:08 російська армія атакувала акваторію Очаківської громади FPV-дроном. Постраждалих серед населення немає.

Нагадаємо, що 24 січня російські військові двічі вдарили дронами типу FPV по Куцурубській громаді Миколаївської області.

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