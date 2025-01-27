Вночі ППО збила над Миколаївщиною «Шахед»
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- Марія Хаміцевич
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8:05, 27 січня, 2025
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Вночі, 27 січня, сили протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили ударний безпілотник «Shahed 131/136».
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Водночас о 02:08 російська армія атакувала акваторію Очаківської громади FPV-дроном. Постраждалих серед населення немає.
Нагадаємо, що 24 січня російські військові двічі вдарили дронами типу FPV по Куцурубській громаді Миколаївської області.
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