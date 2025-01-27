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Посадовця СБУ, який збив підлітка на переході, взяли під варту

У Василькові Київської області співробітник Центрального управління Служби безпеки України на пішохідному переході збив 13-річного хлопця.

Інцидент стався 23 січня, першим про нього повідомив народний депутат Олександр Дубінський. За його словами, співробітник СБУ був у стані алкогольного сп’яніння.

Як пише hromadske з посиланням на власні джерела в СБУ, дитину оперативно доставили до НДСЛ «Охматдит», де хлопцю надали необхідну медичну допомогу. Наразі його стан оцінюють як задовільний.

Державне бюро розслідувань разом із Нацполіцією відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП. Посадовцю СБУ обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У СБУ заявили, що вважають дії свого співробітника неприпустимими, сприяють розслідуванню та надають всю необхідну допомогу правоохоронцям.

Нагадаємо, що раньше миколаївська спортсменка Ольга Ладига, яка у 2020 році збила насмерть жінку, мобілізувалась до Збройних Сил України. У звʼязку з цим її адвокати просять зупинити розгляд апеляційного провадження.

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