Від імені Кіма вимагали грошову допомогу для військових: поліцейські викрили аферистів

Слідчі дії за місцем проживання фігуранта. Фото: Нацполіція в Миколаївській області

На Миколаївщині підприємцям надсилали фейкові електронні листи від імені начальника обласної військової адміністрації, у яких наполегливо просили про благодійну грошову допомогу для військових.

Як повідомили у Нацполіції області, до шахрайської схеми залучили мешканців регіону та столиці. Вони за винагороду відкривали банківські рахунки або надавали доступ до існуючих. Ці рахунки використовували під час вимагання грошей у підприємців. Таким чином, вони сприяли шахраям, в тому числі й із Росії.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозр. Досудове розслідування триває в межах кримінального провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України («Шахрайство»).

Фейковий лист, які надсилали підприємцям. Фото: Нацполіція в Миколаївській області

Нагадаємо, що У 2024 році в Україні відкрили майже 65 тисяч кримінальних проваджень за фактами шахрайства, що на 21% менше, ніж у 2023 році.