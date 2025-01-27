  • понеділок

    27 січня, 2025

  • 7.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 27 січня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 7.6° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Від імені Кіма вимагали грошову допомогу для військових: поліцейські викрили аферистів

Слідчі дії за місцем проживання фігуранта. Фото: Нацполіція в Миколаївські областіСлідчі дії за місцем проживання фігуранта. Фото: Нацполіція в Миколаївській області

На Миколаївщині підприємцям надсилали фейкові електронні листи від імені начальника обласної військової адміністрації, у яких наполегливо просили про благодійну грошову допомогу для військових.

Як повідомили у Нацполіції області, до шахрайської схеми залучили мешканців регіону та столиці. Вони за винагороду відкривали банківські рахунки або надавали доступ до існуючих. Ці рахунки використовували під час вимагання грошей у підприємців. Таким чином, вони сприяли шахраям, в тому числі й із Росії.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозр. Досудове розслідування триває в межах кримінального провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України («Шахрайство»).

Фейковий лист, які надсилали підприємцям. Фото: Нацполіція в Миколаївській областіФейковий лист, які надсилали підприємцям. Фото: Нацполіція в Миколаївській області

Нагадаємо, що У 2024 році в Україні відкрили майже 65 тисяч кримінальних проваджень за фактами шахрайства, що на 21% менше, ніж у 2023 році. 

Останні новини про: Віталій Кім

«Найефективніші військові — це хлопці 18-25 років»: Кім про зниження призовного віку
Кім анонсував найбільший в країні індустріальний парк, що буде на Миколаївщині
Кім розуміє, що військові підуть у політику, але проти встановлення військової влади в Україні: «Боже збав!»
Реклама

Читайте також:

новини

Управління екології ОВА хоче отримати від КП «Парки» цілісний проєкт Флотського бульвару, а не «якісь клаптики»

Юлія Бойченко
новини

«Відходять від швидких проєктів», — Данія збирається щороку виділяти Миколаївщині €75 млн

Юлія Бойченко
новини

Кім розуміє, що військові підуть у політику, але проти встановлення військової влади в Україні: «Боже збав!»

Катерина Середа
новини

Профільна комісія міськради вчергове не підтримала скорочення складу виконкому Миколаєва

Аліна Квітко
новини

На Миколаївщині перейменували залізниці, балки та Жовтневе водосховище

Аліна Квітко

Останні новини про: Віталій Кім

Кім розуміє, що військові підуть у політику, але проти встановлення військової влади в Україні: «Боже збав!»
Кім анонсував найбільший в країні індустріальний парк, що буде на Миколаївщині
«Найефективніші військові — це хлопці 18-25 років»: Кім про зниження призовного віку

«Ми навіть не сподівалися»: як вдалося відновити Радсадівський ліцей

ВІДЕО

Виступ Кормишкіна у суді по підозрі НАБУ

3 години тому

«Відходять від швидких проєктів», — Данія збирається щороку виділяти Миколаївщині €75 млн

Юлія Бойченко

Головне сьогодні