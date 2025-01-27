Від імені Кіма вимагали грошову допомогу для військових: поліцейські викрили аферистів
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- Світлана Іванченко
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17:31, 27 січня, 2025
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На Миколаївщині підприємцям надсилали фейкові електронні листи від імені начальника обласної військової адміністрації, у яких наполегливо просили про благодійну грошову допомогу для військових.
Як повідомили у Нацполіції області, до шахрайської схеми залучили мешканців регіону та столиці. Вони за винагороду відкривали банківські рахунки або надавали доступ до існуючих. Ці рахунки використовували під час вимагання грошей у підприємців. Таким чином, вони сприяли шахраям, в тому числі й із Росії.
Наразі вирішується питання щодо оголошення підозр. Досудове розслідування триває в межах кримінального провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України («Шахрайство»).
Нагадаємо, що У 2024 році в Україні відкрили майже 65 тисяч кримінальних проваджень за фактами шахрайства, що на 21% менше, ніж у 2023 році.
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