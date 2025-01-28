Росія атакувала Миколаївщину FPV-дронами: постраждали будинки
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- Марія Хаміцевич
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8:05, 28 січня, 2025
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Росіяни атакували Очаків та Куцурубську громаду дронами FPV. В одному із сіл пошкоджені будинки.
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Учора, 27 січня, та сьогодні під ранок 28 січня росіяни пʼять разів атакували FPV-дронами акваторію Очаківської громади, а о 14:36 та 15:03 — Очаків.
Також вчора 12 разів російська армія обстрілювала дронами FPV Куцурубську громаду. Внаслідок одного з обстрілів у селі Дмитрівка пошкоджені дах та вікна двох приватних будинків. Постраждалих серед населення немає.
Нагадаємо, що минулої доби росіяни також атакували акваторію Очаківської громади FPV-дроном. Крім того, вони запускали по регіону «Шахеди».
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