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Росія атакувала Миколаївщину FPV-дронами: постраждали будинки

Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву, архівне фото «МикВісті»Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву, архівне фото «МикВісті»

Росіяни атакували Очаків та Куцурубську громаду дронами FPV. В одному із сіл пошкоджені будинки.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Учора, 27 січня, та сьогодні під ранок 28 січня росіяни пʼять разів атакували FPV-дронами акваторію Очаківської громади, а о 14:36 та 15:03 — Очаків.

Також вчора 12 разів російська армія обстрілювала дронами FPV Куцурубську громаду. Внаслідок одного з обстрілів у селі Дмитрівка пошкоджені дах та вікна двох приватних будинків. Постраждалих серед населення немає.

Нагадаємо, що минулої доби росіяни також атакували акваторію Очаківської громади FPV-дроном. Крім того, вони запускали по регіону «Шахеди».

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