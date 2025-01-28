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Росія атакувала Одесу: пошкоджено будинки та склад із зерном, 4 постраждалих

Наслідки обстрілу Одеси 28 січня, фото: ДСНС ОдещиниНаслідки обстрілу Одеси 28 січня, фото: ДСНС Одещини

Російські війська 28 січня атакували Одесу дронами та ракетою, внаслідок чого постраждали чотири людини. Пошкоджено житлові будинки, дачі, склад із зерном та загорілися 10 автомобілів.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Сьогодні вранці ворог атакував ударними безпілотниками та ракетою Одесу та район. Тривала напружена бойова робота наших сил ППО. Ворожа ракета була знищена. Уламками збитих БпЛА було пошкоджено скління у чотирьох житлових багатоповерхівках та пʼяти дачних будинках. В одному із житлових дворів Одеси загорілися 10 легкових автомобілів, вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. Також пошкоджено склад із зерном», — зазначив Олег Кіпер.

Також за його словами, внаслідок дронової атаки поранені четверо людей. 91-річного чоловіка госпіталізували, іншим постраждалим допомога була надана на місці.

Наслідки обстрілу Одеси 28 січня, фото: ДСНС ОдещиниНаслідки обстрілу Одеси 28 січня, фото: ДСНС Одещини
Наслідки обстрілу Одеси 28 січня, фото: Одеська ОВАНаслідки обстрілу Одеси 28 січня, фото: Одеська ОВА

За даними ДСНС, поруч, де загорілися автомобілі, пошкоджено скління в 3-х 9-поверхових житлових будинках.

«За ще однією адресою постраждали квартири на 18 поверсі 20-поверхівки, без послідуючого загорання, із заблокованої квартири на 19 поверсі врятовано 1 людину», — повідомили рятувальники.

Наслідки обстрілу Одеси 28 січня, фото: Одеська ОВАНаслідки обстрілу Одеси 28 січня, фото: Одеська ОВА
Наслідки обстрілу Одеси 28 січня, фото: Одеська ОВАНаслідки обстрілу Одеси 28 січня, фото: Одеська ОВА
Наслідки обстрілу Одеси 28 січня, фото: ДСНС ОдещиниНаслідки обстрілу Одеси 28 січня, фото: ДСНС Одещини
Наслідки обстрілу Одеси 28 січня, фото: ДСНС ОдещиниНаслідки обстрілу Одеси 28 січня, фото: ДСНС Одещини
Наслідки обстрілу Одеси 28 січня, фото: ДСНС ОдещиниНаслідки обстрілу Одеси 28 січня, фото: ДСНС Одещини
Наслідки обстрілу Одеси 28 січня, фото: ДСНС ОдещиниНаслідки обстрілу Одеси 28 січня, фото: ДСНС Одещини
Наслідки обстрілу Одеси 28 січня, фото: ДСНС ОдещиниНаслідки обстрілу Одеси 28 січня, фото: ДСНС Одещини
Наслідки обстрілу Одеси 28 січня, фото: ДСНС ОдещиниНаслідки обстрілу Одеси 28 січня, фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, що росіяни атакували Очаків та Куцурубську громаду Миколаївщини дронами FPV. В одному із сіл пошкоджені будинки.

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