  • вівторок

    28 січня, 2025

  • 8.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 28 січня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 8.4° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Стокгольмі чоловік намагався в’їхати на авто у ворота посольства Росії, його затримали

Посольство Росії в Швеції, фото: myc.newsПосольство Росії в Швеції, фото: myc.news

У столиці Швеції чоловік на автомобілі намагався протаранити ворота посольства Росії.

Інцидент стався вранці 28 січня, повідомляє SVT із посиланням на поліцію.

За словами охоронця, водій спробував прорватися на територію посольства. Коли поліція прибула на місце події, чоловік все ще перебував у машині. Його затримали.

Російське посольство в Швеції заявило, що за кермом був громадянин України, який постійно проживає у Швеції. За їхньою інформацією, цей чоловік раніше вже здійснював напади на російські дипустанови у 2015 та 2018 роках.

Мотиви вчинку наразі невідомі. Поліція розпочала розслідування за фактом спроби несанкціонованого проникнення на територію посольства.

Посольству Росії внаслідок інциденту серйозних збитків не завдано.

Нагадаємо, раніше Департамент поліції Литви заявляв, що дві ночі поспіль до будівлі російського посольства кидали пляшки з запальною сумішшю.

Слід також зазначити, що у березні 2022 року вулицю, де розташоване посольство РФ у Вільнюсі перейменували на вулицю Героїв України.

Останні новини про: Швеція

Швеція виділить для України гуманітарної допомоги на понад $10 млн
Швеція виділить ₴7,6 млн на відновлення села на Херсонщині, — посол
Швеція стала країною-патроном для Херсонщини й відіграє ключову роль у відбудові області, — Прокудін
Реклама

Читайте також:

новини

Відбудувати зруйнований фасад гімназії Аркаса у Миколаєві планують до кінця 2025 року

Юлія Бойченко
новини

Щоб адаптувати Миколаївщину до змін клімату, потрібно 7 років витрачати по ₴1 млрд, — брифінг ОВА

Юлія Бойченко
новини

Миколаїв може перевести школи на дистанційне навчання через масові «мінування»

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві хочуть надати міському антикорупційному департаменту право проводити внутрішні аудити

Аліна Квітко
новини

Управління екології ОВА хоче отримати від КП «Парки» цілісний проєкт Флотського бульвару, а не «якісь клаптики»

Юлія Бойченко

Останні новини про: Швеція

Швеція стала країною-патроном для Херсонщини й відіграє ключову роль у відбудові області, — Прокудін
Швеція виділить ₴7,6 млн на відновлення села на Херсонщині, — посол
Швеція виділить для України гуманітарної допомоги на понад $10 млн

«Миколаївські парки» демонтували пам’ятник комсомолу біля «Юності»

Федорова вирішила здати мандат депутатки Миколаївської облради

4 години тому

Досі немає чіткого плану дій: на Одещині знайшли нові ділянки берега з мазутом із російських танкерів

Альона Коханчук

Головне сьогодні