У Стокгольмі чоловік намагався в’їхати на авто у ворота посольства Росії, його затримали

Посольство Росії в Швеції, фото: myc.news

У столиці Швеції чоловік на автомобілі намагався протаранити ворота посольства Росії.

Інцидент стався вранці 28 січня, повідомляє SVT із посиланням на поліцію.

За словами охоронця, водій спробував прорватися на територію посольства. Коли поліція прибула на місце події, чоловік все ще перебував у машині. Його затримали.

Російське посольство в Швеції заявило, що за кермом був громадянин України, який постійно проживає у Швеції. За їхньою інформацією, цей чоловік раніше вже здійснював напади на російські дипустанови у 2015 та 2018 роках.

Мотиви вчинку наразі невідомі. Поліція розпочала розслідування за фактом спроби несанкціонованого проникнення на територію посольства.

Посольству Росії внаслідок інциденту серйозних збитків не завдано.

Нагадаємо, раніше Департамент поліції Литви заявляв, що дві ночі поспіль до будівлі російського посольства кидали пляшки з запальною сумішшю.

Слід також зазначити, що у березні 2022 року вулицю, де розташоване посольство РФ у Вільнюсі перейменували на вулицю Героїв України.