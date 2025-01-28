За підтримки Програми розвитку ООН: на відновлення Радсадівського ліцею витратили ₴14,8 млн

Оновлений фасад Радсадівського ліцею, фото: Анни Гакман, «МикВісті»

Радсадівський ліцей відновили в межах Програми розвитку ООН (ПРООН) за фінансової підтримки Європейського Союзу. На реконструкцію закладу спрямували понад 14,8 мільйона гривень.

Про це йдеться у матеріалі «МикВісті» «Ми навіть не сподівалися»: як вдалося відновити Радсадівський ліцей».

За словами Юрія Пінькового, голови Радсадівської сільської ради, роботи охопили більшу частину другого поверху, де розташовані кабінети старшої та середньої школи, а також частково приміщення для початкових класів.

«По-перше, відновили покрівлю, яка була пошкоджена. Практично у кожному класі провели капітальний ремонт: замінили електропроводку, оновили пороги, двері, а також облаштували хол на першому поверсі, більшість кабінетів і коридорів на другому поверсі. Окрім цього, відновили фасад», — розповів Юрій Піньковий.

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Окрім виконаних будівельних робіт, навчальний заклад отримав нові меблі: 30 парт, 30 стільців, одну дошку та одну шафу.

Де на Миколаївщині є очна освіта?

Понад 300 шкіл у Миколаївській області хотіли розпочати навчання на очній, або в змішаній формі. Однак після спеціалізованих перевірок їх кількість зменшилась вдвічі.

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові.Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.