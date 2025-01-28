Росіяни планували вбити очільника концерну, який робить зброю для України

Армін Паппергер. Ілюстративне фото: Rheinmetall

В НАТО заявили, що Росія планувала вбити керівника німецького концерну Rheinmetall Арміна Паппергера.

Про це сказав заступник помічника генерального секретаря НАТО з питань інновацій, гібридних і кібертехнологій Джеймс Аппатурай, пише Politico.

Під час виступу в Європейському парламенті він заявив, що Росія планувала вбивства керівників оборонної промисловості по всій Європі, зокрема Паппергера. За його словами, кампанія саботажу включала також аварії поїздів, підпали, напади на майно політиків.

«Ми бачили інциденти саботажу, що відбувалися в країнах НАТО протягом останніх кількох років, під якими я маю на увазі сходження поїздів з рейок, підпал, напади на власність політиків, змови з метою вбивства лідерів галузі, таких як публічно глава Rheinmetall, але були й інші змови», — заявив він.

За його словами, росіяни вербують людей через інтернет, використовуючи «злочинні угруповання, молодь, яка нічого не підозрює, або мігрантів» для скоєння злочинів.

«Як правило, це робиться грубо, але робиться з метою посіяти занепокоєння, щоб підірвати підтримку України», — зазначив чиновник Альянсу.

Раніше європейський виробник боєприпасів Rheinmetall відкрив новий завод в Україні.