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У Миколаєві пролунали два вибухи: є влучання по приватному підприємству

Увечері, 28 січня, два вибухи пролунали в Миколаєві. Є влучання по приватному підприємству.

Про це повідомляє кореспондент «МикВісті».

Також на вибух відреагував міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

«У Миколаєві було чутно вибух! З'ясовуємо. Повітряна тривога триває», – написав він.

Згодом, голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що наразі немає викликів екстрених служб.

О 20:36 Олександр Сєнкевич повідомив, що є влучання по приватному підприємству.

Нагадаємо, учора, 27 січня, та сьогодні під ранок 28 січня росіяни пʼять разів атакували FPV-дронами акваторію Очаківської громади, а о 14:36 та 15:03 — Очаків.

 

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