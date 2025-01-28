У Миколаєві пролунали два вибухи: є влучання по приватному підприємству
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- Анна Гакман
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20:04, 28 січня, 2025
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Увечері, 28 січня, два вибухи пролунали в Миколаєві. Є влучання по приватному підприємству.
Про це повідомляє кореспондент «МикВісті».
Також на вибух відреагував міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
«У Миколаєві було чутно вибух! З'ясовуємо. Повітряна тривога триває», – написав він.
Згодом, голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що наразі немає викликів екстрених служб.
О 20:36 Олександр Сєнкевич повідомив, що є влучання по приватному підприємству.
Нагадаємо, учора, 27 січня, та сьогодні під ранок 28 січня росіяни пʼять разів атакували FPV-дронами акваторію Очаківської громади, а о 14:36 та 15:03 — Очаків.
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