«Клімат дійсно змінюється: У Києві розцвіли сакури посеред зими

Пелюстки сакури, що розцвіла посеред зими, фото: Олександр Возний

У Києві сакури розцвіли на два місяці раніше за звичайний термін — у січні. Це явище зафіксовано у кількох районах столиці.

Як повідомив начальник Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міської державної адміністрації Олександр Возний, це є «тривожним сигналом» про зміни клімату.

«Цвітіння сакури в січні? Це наша нова реальність. Друзі, одразу у кількох районах столиці, а саме у Дніпровському, Оболонському та Печерському, можна помітити квітучі сакури. Це тривожний сигнал», – повідомив Олександр Возний.

За його словами, таке раннє цвітіння пов’язане з аномально теплою зимою та температурними рекордами.

«Зазвичай сакури розквітають у квітні. А такі зміни у періоді цвітіння пов'язані з аномально теплою зимою, спричиненою глобальною зміною клімату. Цьогорічному ранньому цвітінню передували температурні рекорди, зафіксовані у Києві: 26 та 27 січня температура повітря досягла значень, які, за багаторічними спостереженнями метеорологів, відповідають кінцю березня», – написав він.

Пелюстки сакури, що розцвіла посеред зими, фото: Олександр Возний Пелюстки сакури, що розцвіла посеред зими, фото: Олександр Возний

Возний також наголосив, що цвітіння «не в сезон» негативно впливає на рослини: знижуються їхні ресурси, підвищується ризик пошкодження морозами, а також знижується стійкість до хвороб через відсутність комах-запилювачів.

«Клімат дійсно змінюється, і ми усвідомлюємо важливість адаптації столиці до таких змін. Зараз наш Департамент активно працює над розробкою комплексного Плану адаптації до зміни клімату міста Києва. Цей документ включатиме всебічну оцінку вразливостей та ризиків, управління потенційними ризиками, розробку заходів для підвищення стійкості міста», – повідомив він.