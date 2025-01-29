  • четвер

    30 січня, 2025

  • 7.1°
    Туман

    Миколаїв

  • 30 січня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 7.1° Туман

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Клімат дійсно змінюється: У Києві розцвіли сакури посеред зими

Пелюстки сакури, що розцвіла посеред зими, фото: Олександр ВознийПелюстки сакури, що розцвіла посеред зими, фото: Олександр Возний

У Києві сакури розцвіли на два місяці раніше за звичайний термін — у січні. Це явище зафіксовано у кількох районах столиці.

Як повідомив начальник Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міської державної адміністрації Олександр Возний, це є «тривожним сигналом» про зміни клімату. 

«Цвітіння сакури в січні? Це наша нова реальність. Друзі, одразу у кількох районах столиці, а саме у Дніпровському, Оболонському та Печерському, можна помітити квітучі сакури. Це тривожний сигнал», – повідомив Олександр Возний.

За його словами, таке раннє цвітіння пов’язане з аномально теплою зимою та температурними рекордами.

«Зазвичай сакури розквітають у квітні. А такі зміни у періоді цвітіння пов'язані з аномально теплою зимою, спричиненою глобальною зміною клімату. Цьогорічному ранньому цвітінню передували температурні рекорди, зафіксовані у Києві: 26 та 27 січня температура повітря досягла значень, які, за багаторічними спостереженнями метеорологів, відповідають кінцю березня», – написав він.

Пелюстки сакури, що розцвіла посеред зими, фото: Олександр ВознийПелюстки сакури, що розцвіла посеред зими, фото: Олександр Возний
Пелюстки сакури, що розцвіла посеред зими, фото: Олександр ВознийПелюстки сакури, що розцвіла посеред зими, фото: Олександр Возний

Возний також наголосив, що цвітіння «не в сезон» негативно впливає на рослини: знижуються їхні ресурси, підвищується ризик пошкодження морозами, а також знижується стійкість до хвороб через відсутність комах-запилювачів.

«Клімат дійсно змінюється, і ми усвідомлюємо важливість адаптації столиці до таких змін. Зараз наш Департамент активно працює над розробкою комплексного Плану адаптації до зміни клімату міста Києва. Цей документ включатиме всебічну оцінку вразливостей та ризиків, управління потенційними ризиками, розробку заходів для підвищення стійкості міста», – повідомив він.

 

Останні новини про: Кліматичні зміни

Опитування: 70% українців вважають зміну клімату серйозною проблемою
Одещина та Херсонщина до кінця століття можуть частково піти під воду, — екологи
Щоб адаптувати Миколаївщину до змін клімату, потрібно 7 років витрачати по ₴1 млрд, — брифінг ОВА
Реклама

Читайте також:

новини

«Потужність буде велика», — завод у Миколаєві перероблятиме будсміття ще для двох областей

Юлія Бойченко
новини

Бюджет Миколаєва на 2025 рік збільшився ₴46 млн за рахунок освітньої субвенції

Аліна Квітко
новини

Ще 9 тролейбусів з автономним ходом надійдуть до Миколаєва у травні 2025 року

Юлія Бойченко
новини

У міськраді Миколаєва обговорили проєкт створення нового індустріального парку на 190 гектарів

Аліна Квітко
новини

«Нові укриття в школах та лікарнях», — в Управлінні капбудівництва Миколаєва назвали пріоритет роботи у 2025 році

Юлія Бойченко

Останні новини про: Кліматичні зміни

Щоб адаптувати Миколаївщину до змін клімату, потрібно 7 років витрачати по ₴1 млрд, — брифінг ОВА
Одещина та Херсонщина до кінця століття можуть частково піти під воду, — екологи
Опитування: 70% українців вважають зміну клімату серйозною проблемою

Мазут на узбережжі Одещини: комунальники розпочали прибирання біля Дунайського заповідника

СБУ заявила, що люди Дерипаски під час війни намагались незаконно вивезти з Миколаєва глинозему на ₴2 млрд

5 годин тому

«Миколаївводоканал» відзвітував про оновлення водних мереж міста

Головне сьогодні