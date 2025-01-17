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Наприкінці січня в Україні очікується до 20 градусів тепла, — синоптикиня

Вулиця Соборна у Миколаєві. Фото: «МикВісті»Вулиця Соборна у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Наприкінці січня в Україні прогнозують аномальне потепління. Очікується, що температура повітря прогріється +20°С. 

Такий прогноз оприлюднила синоптикиня Наталка Діденко.

За попереднім прогнозом, 30 січня температура повітря в Україні може піднятися від +10°С до +15°С градусів. У Києві також ймовірне потепління до +15°С.

На південному заході країни можливе підвищення температури до +20°С, тоді як у східних областях очікуються більш прохолодні показники: від +5°С до +9°С.

Фахівчиня зауважила, що цей прогноз є попереднім і може змінитися.

Нагадаємо, що на початку січня українці спостерігали незвично теплу погоду. Так, 8 січня, в Миколаєві зафіксовано перевищення абсолютного максимуму температури для цього дня +12,1°С. Крім того, 7 січня також зареєстрували новий температурний рекорд +12,2°С.

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