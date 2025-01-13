Тепла зима в Україні: січень 2025 року б’є температурні рекорди

Рекордні показники температури в Україні у січні 2025 року. Інфографіка: Український гідрометеорологічний центр.

У січні 2025 року українці спостерігають незвично теплу погоду. На метеостанціях 10 січня зафіксували нові температурні рекорди, зокрема в Херсоні денний максимум досягнув +15,4°C.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

«Причиною такого підвищення температури є те, що під впливом теплого сектору циклону, до території України надійшло тепле вологе повітря із Середземноморського регіону. Більш глобальна причина полягає у тому, що океани, які впродовж спекотного літа, накопичили у собі тепло, ще досі вивільняють його у атмосферу, разом з цим нагріваючи її», — зазначили метеорологи.

Як поінформували в Херсонському обласному гідрометеорологічному центрі, попередні рекорди +5°C, +6,7°C та +11,1°C відповідно фіксували у 1961, 1959 та 2001 роках.

Рекордні показники температури в Україні у січні 2025 року. Інфографіка: Український гідрометеорологічний центр.

У четвер, 9 січня, у Миколаєві синоптики зафіксували абсолютний максимум температури повітря для цього дня — стовпчики термометрів піднялися до +13°C.

Рекордні показники температури в Україні у січні 2025 року. Інфографіка: Український гідрометеорологічний центр.

Нагадаємо, що 8 січня, в Миколаєві зафіксовано перевищення абсолютного максимуму температури для цього дня +12,1°С. Крім того, 7 січня також зареєстрували новий температурний рекорд +12,2°С.