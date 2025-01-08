У Миколаєві зареєстрували новий температурний рекорд: минулий був 50 років тому
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- Марія Хаміцевич
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14:12, 08 січня, 2025
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Вчора, 7 січня, в Миколаєві зареєстрували новий температурний рекорд +12,2°С.
Попередній рекорд фіксували в 1975 році, він становив +9,9°С, повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.
Синоптики нагадали, що абсолютний максимум температури повітря по Миколаївщині зафіксований 16 липня 2024 року і становить +41,6°С.
Нагадаємо, що у середу, 8 січня, на Миколаївщині також очікується тепла погода з мінливою хмарністю та без істотних опадів. Вдень температура підніметься від +9 до +14°.
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