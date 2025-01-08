У Миколаєві зареєстрували новий температурний рекорд: минулий був 50 років тому

У Миколаєві зафіксували новий температурний рекорд 7 січня, фото «МикВісті»

Вчора, 7 січня, в Миколаєві зареєстрували новий температурний рекорд +12,2°С.

Попередній рекорд фіксували в 1975 році, він становив +9,9°С, повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

Синоптики нагадали, що абсолютний максимум температури повітря по Миколаївщині зафіксований 16 липня 2024 року і становить +41,6°С.

Нагадаємо, що у середу, 8 січня, на Миколаївщині також очікується тепла погода з мінливою хмарністю та без істотних опадів. Вдень температура підніметься від +9 до +14°.