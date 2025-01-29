В Україні змінять правила проходження ВЛК для обмежено придатних осіб, – Верещук

Ірина Верещук, фото: Офіс президента

В Україні планують змінити правила проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для осіб з категорією «обмежено придатний».

Як повідомила заступниця голови Офісу Президента Ірина Верещук, відповідний законопроєкт найближчим часом буде зареєстровано в оборонному Комітеті Верховної Ради.

«Йдеться про дві важливі речі: по-перше, термін для обовʼязкового проходження ВЛК продовжити ще на чотири місяці, тобто крайній строк перенести на початок червня 2025 року. По-друге, обовʼязок проходити ВЛК не стосується обмежено придатних осіб до 25 років. Дуже прошу народних депутатів підтримати даний законопроєкт», – написала вона.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України прийняв постанову про електронні направлення на військово-лікарську комісію для військовозобов’язаних.