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Уряд підтримав електронні направлення на ВЛК

Денис Шмигаль на засіданні Уряду. Фото: пресслужба КабмінуДенис Шмигаль на засіданні Уряду. Фото: пресслужба Кабміну

Кабінет міністрів України прийняв постанову про електронні направлення на військово-лікарську комісію для військовозобов’язаних.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Людям не потрібно буде відстоювати черги біля ТЦК, щоб отримати відповідний документ. Направлення на ВЛК можна буде згенерувати за допомогою Єдиного державного реєстру призовників і отримати через застосунок Резерв+», —  пояснив він.

За його словами, опція буде доступною для тих, хто самостійно бажає пройти військово-лікарську комісію.

Людям, які отримали повістку, також достатньо подати електронний запит на формування направлення, щоб не втрачати час на відвідування ТЦК.

Раніше повідомлялось, що міністерство оборони України розробляє цифрову модель військово-лікарських комісій, яка дозволить отримувати медичні висновки в будь-якій лікарні. 

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