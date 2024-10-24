Міноборони готує цифрову модель військово-лікарських комісій

Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко. Фото: Укрінформ

Міністерство оборони України розробляє цифрову модель військово-лікарських комісій, яка дозволить отримувати медичні висновки в будь-якій лікарні.

Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко, передає Укрінформ.

«Цифровізація військово-лікарської комісії є дуже великим викликом, як для нашої цивільної системи охорони здоров'я, так і для системи, яка знаходиться у відомчому підпорядкуванні саме Міністерства оборони і Генерального штабу. Ми зараз вже напрацювали модель цифрової реформи військово-лікарських комісій», — повідомила Черногоренко.

За її словами, реформа дозволить військовозобов'язаним і військовим отримувати медичні висновки в будь-якій лікарні, а ці дані в цифровому форматі одразу будуть надсилатися до Міністерства оборони.

«Цей медичний висновок буде направлений в цифровому форматі в декілька хвилин, іноді в декілька секунд в систему Міністерства оборони. Далі військово-лікарська комісія за своєю ініціативою буде мати можливість ознайомитися з цим медичним набором даних і винести своє адміністративне рішення. Таким чином ми розділяємо медичний висновок на дві частини. На медичну частину, де може будь-який фахівець, лікар, лікар-спеціаліст зробити цей висновок, і на адміністративну частину, яка знаходиться саме в площині Міністерства оборони», — пояснила заступниця міністра.

За її словами, цифрова реформа розвантажить ВЛК, мінімізує можливі зловживання, забезпечить прозорість та контроль з боку правоохоронних органів.

Нагадаємо, що раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що згідно з новим законопроєктом, медико-соціальна експертиза буде проводитися в кластерних та надкластерних лікарнях.

Корупція в МСЕК

На початку жовтня силовики затримали керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області Тетяну Крупу, в помешканні якої було знайдено мільйони доларів. Затримано також було її сина, посадовця управління Пенсійного фонду.

Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже шість мільйонів доларів у різних валютах. Окрім цього, за повідомленням ДБР, правоохоронці вилучили документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Під час слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши у вікно дві сумки, у яких було пів мільйона доларів.

ЗМІ писали, що Крупу обрали до Хмельницької обласної ради від «Слуги Народу», вона входить до Комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту. Також на сайті облради повідомляли, що Крупа у 2021 році очолила депутатську групу «За сімейні цінності».

7 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Крупу під варту на два місяці з альтернативою застави у понад 500 мільйонів гривень.

Пізніше стало відомо, що Хмельницькій області, 49 прокурорів на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили у Тетяни Крупи інвалідність.

Нагадаємо, що 22 жовтня стало відомо про обшуки у керівниці МСЕК на Миколаївщині. Мова йде про в. о. головного лікаря закладу Віру Бєлякову, у якої знайшли понад 450 тисяч доларів. Крім того, у її сина знайшли паспорт громадянина Російської Федерації, оформлений до повномасштабного вторгнення.

Після ситуації з обшуками в керівниці медико-соціальної експертної комісії Миколаївської області та зловживаннями посадових осіб різних держорганів з отриманням інвалідності президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО.

Згодом Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо ліквідації медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) з 31 грудня 2024 року.

Зазначимо, що в указі оприлюдненому на сайті Офісу президента зазначено, що Міністерство охорони здоров'я України спільно з Міністерством цифрової трансформації повинні підготувати і подати на розгляд Кабінету Міністрів план цифровізації всіх етапів роботи медико-соціальних експертних комісій протягом двох тижнів.

Також стало відомо, що в Україні планують замінити медико-соціальні експертні комісії новою європейською моделлю.

Крім того, голова СБУ повідомив Василь Малюк, що 64 посадовця МСЕК отримали підозру, а 4 тисячі висновків про інвалідність скасували.

Як повідомлялось, в міністерство охорони здоров’я України скасували рішення про встановлення інвалідності 74 військовозобов’язаним після перевірок Хмельницької медико-соціальної експертної комісії.