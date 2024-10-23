Медико-соціальні експертизи проводитимуть у кластерних і надкластерних лікарнях, — Ляшко

Віктор Ляшко розповів про реформування МСЕК. Фото: Віктор Ляшко/Facebook

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що згідно з новим законопроєктом, медико-соціальна експертиза буде проводитися в кластерних та надкластерних лікарнях. На його думку, це допоможе розв'язати кадрові проблеми та запровадити цифрові рішення. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Абсолютно підтримую рішення РНБО, яке передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року та повну цифровізацію проходження всіх етапів», — підкреслив Ляшко.

Він також зазначив, що тривають перевірки рішень МСЕК про встановлення інвалідності, які були прийняті під час воєнного стану.

«Загалом відбулося три раунди перехресних перевірок, під час яких були переглянуті понад 90 тисяч справ. Також ми активізували взаємодію з правоохоронними органами. Опрацьовано майже 19 тисяч медико-експертних справ. Результати цієї співпраці ми всі бачимо останнім часом в ЗМІ у вигляді повідомлень про затримання та вручення підозр. Однак ці результати не є достатніми. Вони не влаштовують ні мене, ні суспільство», — повідомив міністр.

Віктор Ляшко нагадав про кадрові рішення. Зокрема звільнено керівників Центральної медико-соціальної експертної комісії, Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності, Науково-дослідного інституту реабілітації осіб з інвалідністю Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова та працівники міністерства охорони здоров'я, які відповідали за цей напрям.

«Моя позиція чітка та однозначна: всі, хто допомагає неправомірно отримати довідки або чинить перешкоди у їх отриманні тим, хто дійсно цього потребує, мають понести відповідальність», — констатував Ляшко.

Раніше, міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив, що не планує подавати у відставку через ситуацію з МСЕК.

Корупція в МСЕК

На початку жовтня силовики затримали керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області Тетяну Крупу, в помешканні якої було знайдено мільйони доларів. Затримано також було її сина, посадовця управління Пенсійного фонду.

Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже шість мільйонів доларів у різних валютах. Окрім цього, за повідомленням ДБР, правоохоронці вилучили документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Під час слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши у вікно дві сумки, у яких було пів мільйона доларів.

ЗМІ писали, що Крупу обрали до Хмельницької обласної ради від «Слуги Народу», вона входить до Комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту. Також на сайті облради повідомляли, що Крупа у 2021 році очолила депутатську групу «За сімейні цінності».

7 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Крупу під варту на два місяці з альтернативою застави у понад 500 мільйонів гривень.

Пізніше стало відомо, що Хмельницькій області, 49 прокурорів на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили у Тетяни Крупи інвалідність.

Нагадаємо, що 22 жовтня стало відомо про обшуки у керівниці МСЕК на Миколаївщині. Мова йде про в. о. головного лікаря закладу Віру Бєлякову, у якої знайшли понад 450 тисяч доларів. Крім того, у її сина знайшли паспорт громадянина Російської Федерації, оформлений до повномасштабного вторгнення.

Після ситуації з обшуками в керівниці медико-соціальної експертної комісії Миколаївської області та зловживаннями посадових осіб різних держорганів з отриманням інвалідності президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО.

Згодом Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо ліквідації медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) з 31 грудня 2024 року.

Зазначимо, що в указі оприлюдненому на сайті Офісу президента зазначено, що Міністерство охорони здоров'я України спільно з Міністерством цифрової трансформації повинні підготувати і подати на розгляд Кабінету Міністрів план цифровізації всіх етапів роботи медико-соціальних експертних комісій протягом двох тижнів.

Також стало відомо, що в Україні планують замінити медико-соціальні експертні комісії новою європейською моделлю.

Крім того, голова СБУ повідомив Василь Малюк, що 64 посадовця МСЕК отримали підозру, а 4 тисячі висновків про інвалідність скасували.

Як повідомлялось, в міністерство охорони здоров’я України скасували рішення про встановлення інвалідності 74 військовозобов’язаним після перевірок Хмельницької медико-соціальної експертної комісії.