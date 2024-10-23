  • середа

    23 жовтня, 2024

  • 18°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 23 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 18° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Міністр охорони здоров’я Ляшко не планує подавати у відставку через МСЕК

Віктор Ляшко. Фото з відкритих джерелВіктор Ляшко. Фото з відкритих джерел

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко не планує подавати у відставку через ситуацію з медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК).

Про це Віктор Ляшко заявив на пресконференції в Києві 23 жовтня, передає «Радіо Свобода».

Він зазначив, що написати заяву про відставку легше, ніж реформувати МСЕКи. Ляшко підкреслив, що він не має прямого впливу на МСЕК, оскільки не призначає і не звільняє їхніх керівників, а МОЗ виконує роль регулятора.

Міністр також повідомив, що він призначає лише очільника Центральної медико-соціальної експертної комісії, якого вже було звільнено.

Також Віктор Ляшко додав, що реформа МСЕК планувалася на пізніший термін, але через викриття правоохоронних органів її доведеться пришвидшити.

«Зараз через те, що викрили правоохоронні органи, ми побачили, що треба пришвидшувати нашу роботу, і за ці два місяці надолужимо все те, що розраховували реалізувати в 2025 році. Політичні рішення прийнято, я думаю, що все нам вдасться», — зазначив він.

Корупція в МСЕК

На початку жовтня силовики затримали керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області Тетяну Крупу, в помешканні якої було знайдено мільйони доларів. Затримано також було її сина, посадовця управління Пенсійного фонду.

Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже шість мільйонів доларів у різних валютах. Окрім цього, за повідомленням ДБР, правоохоронці вилучили документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Під час слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши у вікно дві сумки, у яких було пів мільйона доларів.

ЗМІ писали, що Крупу обрали до Хмельницької обласної ради від «Слуги Народу», вона входить до Комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту. Також на сайті облради повідомляли, що Крупа у 2021 році очолила депутатську групу «За сімейні цінності».

7 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Крупу під варту на два місяці з альтернативою застави у понад 500 мільйонів гривень.

Пізніше стало відомо, що Хмельницькій області, 49 прокурорів на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили у Тетяни Крупи інвалідність.

Нагадаємо, що 22 жовтня стало відомо про обшуки у керівниці МСЕК на Миколаївщині. Мова йде про в. о. головного лікаря закладу Віру Бєлякову, у якої знайшли понад 450 тисяч доларів. Крім того, у її сина знайшли паспорт громадянина Російської Федерації, оформлений до повномасштабного вторгнення.

Після ситуації з обшуками в керівниці медико-соціальної експертної комісії Миколаївської області та зловживаннями посадових осіб різних держорганів з отриманням інвалідності президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО.

Згодом Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо ліквідації медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) з 31 грудня 2024 року. 

Зазначимо, що в указі оприлюдненому на сайті Офісу президента зазначено, що Міністерство охорони здоров'я України спільно з Міністерством цифрової трансформації повинні підготувати і подати на розгляд Кабінету Міністрів план цифровізації всіх етапів роботи медико-соціальних експертних комісій протягом двох тижнів.

Також стало відомо, що в Україні планують замінити медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) новою європейською моделлю.

Останні новини про: МСЕК

Зеленський провів засідання РНБО після обшуків у МСЕК в Миколаєві
МСЕК будуть ліквідовані з 31 грудня, — указ Зеленського
Замість МСЕК запровадять нову європейську модель, – Шмигаль

Читайте також:

новини

Ще дозволяє погода: запуск тепла в домівки миколаївців планують лише за пару тижнів

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві хочуть запровадити компенсації за поховання цивільних, які загинули через російську агресію

Олена Козубовська
новини

«Якщо на собак ₴15 млн, то і на житло треба більше», — депутати Миколаєва хочуть збільшити витрати на компенсації за іпотеку

Олена Козубовська
новини

Справа МСЕК в Миколаєві: Підозра поки не оголошена, фігуранти не затримані

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Швидка відмовляється їхати», — жителі села біля Снігурівки просять відремонтувати дорогу

Олена Козубовська

Останні новини про: МСЕК

Замість МСЕК запровадять нову європейську модель, – Шмигаль
МСЕК будуть ліквідовані з 31 грудня, — указ Зеленського
Зеленський провів засідання РНБО після обшуків у МСЕК в Миколаєві

Як лише за рік «Нібулон» розмінував 98% своїх полів на Миколаївщині

10 збитих дронів: у Кіма відзвітували щодо ліквідованих під ранок «Шахедів» на Миколаївщині

2 години тому

«Вода буде завтра»: журналістка з Миколаєва презентувала фільм про затоплену Афанасіївку

Головне сьогодні