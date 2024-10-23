Міністр охорони здоров’я Ляшко не планує подавати у відставку через МСЕК

Віктор Ляшко. Фото з відкритих джерел

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко не планує подавати у відставку через ситуацію з медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК).

Про це Віктор Ляшко заявив на пресконференції в Києві 23 жовтня, передає «Радіо Свобода».

Він зазначив, що написати заяву про відставку легше, ніж реформувати МСЕКи. Ляшко підкреслив, що він не має прямого впливу на МСЕК, оскільки не призначає і не звільняє їхніх керівників, а МОЗ виконує роль регулятора.

Міністр також повідомив, що він призначає лише очільника Центральної медико-соціальної експертної комісії, якого вже було звільнено.

Також Віктор Ляшко додав, що реформа МСЕК планувалася на пізніший термін, але через викриття правоохоронних органів її доведеться пришвидшити.

«Зараз через те, що викрили правоохоронні органи, ми побачили, що треба пришвидшувати нашу роботу, і за ці два місяці надолужимо все те, що розраховували реалізувати в 2025 році. Політичні рішення прийнято, я думаю, що все нам вдасться», — зазначив він.

Корупція в МСЕК

На початку жовтня силовики затримали керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області Тетяну Крупу, в помешканні якої було знайдено мільйони доларів. Затримано також було її сина, посадовця управління Пенсійного фонду.

Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже шість мільйонів доларів у різних валютах. Окрім цього, за повідомленням ДБР, правоохоронці вилучили документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Під час слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши у вікно дві сумки, у яких було пів мільйона доларів.

ЗМІ писали, що Крупу обрали до Хмельницької обласної ради від «Слуги Народу», вона входить до Комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту. Також на сайті облради повідомляли, що Крупа у 2021 році очолила депутатську групу «За сімейні цінності».

7 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Крупу під варту на два місяці з альтернативою застави у понад 500 мільйонів гривень.

Пізніше стало відомо, що Хмельницькій області, 49 прокурорів на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили у Тетяни Крупи інвалідність.

Нагадаємо, що 22 жовтня стало відомо про обшуки у керівниці МСЕК на Миколаївщині. Мова йде про в. о. головного лікаря закладу Віру Бєлякову, у якої знайшли понад 450 тисяч доларів. Крім того, у її сина знайшли паспорт громадянина Російської Федерації, оформлений до повномасштабного вторгнення.

Після ситуації з обшуками в керівниці медико-соціальної експертної комісії Миколаївської області та зловживаннями посадових осіб різних держорганів з отриманням інвалідності президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО.

Згодом Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо ліквідації медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) з 31 грудня 2024 року.

Зазначимо, що в указі оприлюдненому на сайті Офісу президента зазначено, що Міністерство охорони здоров'я України спільно з Міністерством цифрової трансформації повинні підготувати і подати на розгляд Кабінету Міністрів план цифровізації всіх етапів роботи медико-соціальних експертних комісій протягом двох тижнів.

Також стало відомо, що в Україні планують замінити медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) новою європейською моделлю.