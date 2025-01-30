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Вимагають гроші для ЗСУ від імені Кіпера: очільник Одеської ОВА заявив про шахрайську схему

На Одещині невідомі розсилають фальшиві повідомлення від імені начальника обласної військової адміністрації Олега Кіпера, у яких вимагають переказати кошти нібито на підтримку Збройних сил України.

Як повідомив сам Кіпер, ці повідомлення є шахрайською схемою, і він закликав громадян не піддаватися на провокації.

«Шановні громадяни! Від мого імені зловмисники розсилають фальшиві повідомлення з вимогою переказу коштів. Закликаю вас не піддаватися на ці провокації!  Усі подібні випадки ретельно фіксуються, а матеріали вже передані правоохоронним органам для подальшого розслідування», – написав Олег Кіпер.

Фейковий лист, які надсилали від імені Олега Кіпера, фото з його соціальних мережФейковий лист, які надсилали від імені Олега Кіпера, фото з його соціальних мереж

Від імені Кіма вимагали грошову допомогу для військових: поліцейські викрили аферистів

Нещодавно на Миколаївщині підприємцям надсилали фейкові електронні листи від імені начальника обласної військової адміністрації, у яких наполегливо просили про благодійну грошову допомогу для військових.

Як повідомили у Нацполіції області, до шахрайської схеми залучили мешканців регіону та столиці. Вони за винагороду відкривали банківські рахунки або надавали доступ до існуючих. Ці рахунки використовували під час вимагання грошей у підприємців. Таким чином, вони сприяли шахраям, в тому числі й із Росії.

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