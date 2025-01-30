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У Сумах число загиблих від російського удару по багатоповерхівці зросло до восьми осіб

У Сумах кількість загиблих від російського удару БпЛА збільшилася до восьми осіб, фото: ДСНС СумщиниУ Сумах кількість загиблих від російського удару БпЛА збільшилася до восьми осіб, фото: ДСНС Сумщини

У Сумах кількість загиблих від російського удару БпЛА збільшилася до восьми осіб. 

Як повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Сумській області, рятувальники продовжують працювати на місці події.

«Суми: рятувальники деблокували з-під завалів тіло жінки. Наразі кількість загиблих внаслідок російського удару БпЛА зросла до 8 осіб. Роботи тривають», – йдеться у повідомленні.

 

Як зазначили у ДСНС, станом на 17:00 постраждали 13 людей, серед яких дитина. Для безпечного демонтажу аварійних конструкцій фахівці ДСНС використовують спеціальне обладнання, зокрема плазморіз - для розрізання важкодоступних металевих елементів.

Крім того, на місці трагедії діє мобільний «Пункт незламності», де мешканці можуть зігрітися, зарядити телефони, отримати консультацію та психологічну підтримку. Волонтери забезпечують постраждалих гарячим харчуванням.

Нагадаємо, вночі 30 січня у Сумах безпілотник російських військ влучив у багатоповерховий будинок, що призвело до численних руйнувань

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