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У Миколаєві в Матвіївському лісі розкидали отруту для собак, — ветеринарка

У Миколаєві в Матвіївському лісі невідомі розкидали отруту для собак. Про це заявила мешканка Миколаєва, ветеринарка Анна Полянська, її собака постраждала від невідомої речовини, яку знайшла під час вигулу.

Собака Аріша, яка постраждала через невідому речовину, яку розкидали в Матвіївському лісі. Фото: Анна ПолянськаСобака Аріша, яка постраждала через невідому речовину, яку розкидали в Матвіївському лісі. Фото: Анна Полянська
Собака Аріша, яка постраждала через невідому речовину, яку розкидали в Матвіївському лісі. Фото: Анна ПолянськаСобака Аріша, яка постраждала через невідому речовину, яку розкидали в Матвіївському лісі. Фото: Анна Полянська
Собака Аріша, яка постраждала через невідому речовину, яку розкидали в Матвіївському лісі. Фото: Анна ПолянськаСобака Аріша, яка постраждала через невідому речовину, яку розкидали в Матвіївському лісі. Фото: Анна Полянська

За її словами, наразі її тварина почувається добре, але вона застерігає власників собак від прогулянок у цій зоні.

«Для тих, хто полюбляє вигулювати собак у Матвієвському лісі: не рекомендую. Якісь негарні люди розкидали там отруту для собак. З Арішею все гаразд. Всім — гарного дня та щасливих собак. Ну, чи, як мінімум, живих», — написала вона. 

Нагадаємо, що у Вознесенській громаді отруїли чипованих собак, які були стерилізовані, вакциновані та не становили загрози для людей. У пункті тимчасового утримання тварин переконані, що інциденту можна було уникнути.

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