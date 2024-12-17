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У Вознесенській громаді отруїли чипованих собак: працівники притулку закликають до гуманності

Собаки, які перебувають у Вознесенському притулку. Фото: пресслужба Вознесенської міської радиСобаки, які перебувають у Вознесенському притулку. Фото: пресслужба Вознесенської міської ради

У Вознесенській громаді нещодавно отруїли чипованих собак, які були стерилізовані, вакциновані та не становили загрози для людей. У пункті тимчасового утримання тварин переконані, що інциденту можна було уникнути.

«Адже кожна з цих тварин мала шанс знайти дім і стати вірним другом для когось із нас. Наші працівники Пункту утримування тварин щодня роблять неймовірну роботу: рятують поранених тварин, лікують їх, шукають ресурси для утримання, а також допомагають знайти нові домівки», — переконані працівники. 

Зазначається, що вдалося знайти господарів для 9 собак з важкими травмами. Усі вони поїхали за кордон до Німеччини, Голландії, Польщі та Франції, де отримали нові родини.

«В умовах сучасних реалій війни працівники притулку приймають собак з окупованих територій забезпечуючи їм безпеку, турботу та шанс на нове життя», —  говориться у повідомленні. 

Працівники пункту просять мешканців громади не вдаватися до жорстоких методів, нагадуючи, що отруєння тварин — жорстокий і неприпустимий вчинок, який карається законом.

Собаки, які перебувають у Вознесенському притулку. Фото: пресслужба Вознесенської міської радиСобаки, які перебувають у Вознесенському притулку. Фото: пресслужба Вознесенської міської ради
Собаки, які перебувають у Вознесенському притулку. Фото: пресслужба Вознесенської міської радиСобаки, які перебувають у Вознесенському притулку. Фото: пресслужба Вознесенської міської ради
Собаки, які перебувають у Вознесенському притулку. Фото: пресслужба Вознесенської міської радиСобаки, які перебувають у Вознесенському притулку. Фото: пресслужба Вознесенської міської ради

Всіх мешканців запрошують до пункту аби обрати собі чотирилапого друга, адже зараз притулок переповнений, і немає можливості приймати навіть малих щенят. 

Тих, хто не може взяти тварину, запрошують допомогти їжею, ліками, або стати волонтерами. Контактний телефон для довідок: +380505739471, Наталя.

Нагадаємо, що протягом 2025 року в Миколаєві планують стерилізувати 1500 безпритульних котів і собак у рамках програми гуманного регулювання їх чисельності. 

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