  • пʼятниця

    31 січня, 2025

  • 7.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 31 січня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 7.8° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

СБУ відкрила кримінальну справу за розголошення держтаємниці через нібито слова Буданова про «загрозу існуванню України»

СБУ відкрила кримінальну справу через розголошення слів Буданова. Ілюстраційне фото: facebook.com/SecurSerUkraineСБУ відкрила кримінальну справу через розголошення слів Буданова. Ілюстраційне фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтею про розголошення державної таємниці, після виходу матеріалу «Української правди», де згадувалися слова начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова на закритій зустрічі у Верховній Раді.

Про це повідомляє «Українська правда».

Пресслужба СБУ зазначає, що провадження відкрили 28 січня, воно стосується осіб, яким довірили конфіденційні відомості під час засідання Верховної Ради, яке проходило під грифом «таємно». Досудове розслідування триває і здійснюється за частиною 2 статті 328 Кримінального Кодексу України.

Головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва говорить, що редакція працює відповідно до закону та дотримується усіх професійних стандартів журналістики. 

«Ми діємо в межах закону та суворо дотримуємось професійних стандартів журналістики. «Українська правда», як і завжди, стоїть на захисті своїх джерел інформації, що гарантується чинним законодавством України та міжнародними нормами права. Свобода слова та доступ громадян до інформації є ключовими цінностями демократичного суспільства. «Українська правда» залишається вірною своїм принципам, і надалі, продовжить доброчесно та відповідально виконувати свою роботу», — наголосила вона.

Раніше «Українська правда» у статті «Трамп, війна, вибори. Що визначатиме новий політсезон в Україні» повідомила, що під час закритої зустрічі парламентарів і представників військового командування очільник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов зазначив, що за відсутності до літа серйозних переговорів щодо закінчення війни «можуть запуститись небезпечні для України процеси».

Згодом у Головному управлінні розвідки заявили, що поширена у ЗМІ інформація про висловлювання очільника воєнної розвідки Кирила Буданова на закритому засіданні Верховної Ради не відповідає дійсності.

Пізніше народний депутат, секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки ВР, полковник СБУ Роман Костенко в ефірі програми «Тема з Мосейчук» повідомив, що Служба безпеки України почала розслідування можливого витоку інформації.

Нагадаємо, у грудні начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозував, що у 2025 рік буде кращий і принесе позитивні події. Але для цього всі українці мають докласти зусиль. 

Останні новини про: Війна в Україні

Україну відкинули на 100 років, зруйнували енергосистему, — держсекретар США про наслідки війни
Північнокорейських військових відвели з лінії фронту у Курській області, — NYT
Нідерланди передадуть Україні винищувачів F-16 цього року, — міністр оборони Умєров
Реклама

Читайте також:

новини

В мерії Миколаєва планують спрямовувати кошти від паркування на підтримку армії

Аліна Квітко
новини

Миколаївський глиноземний завод продає майже 7 тонн алюмінію за ₴13,8 млн

Аліна Квітко
новини

Депутати продовжили термін програми з регуляції безпритульних тварин у Миколаєві на 2025 рік

Аліса Мелік-Адамян
новини

Влада Очакова визначилась з заробітною платою будівельникам, які відновлюватимуть місто

Юлія Бойченко
новини

Мер Миколаєва хоче залучити ШІ для проведення сесій міськради

Аліна Квітко

Останні новини про: Війна в Україні

Нідерланди передадуть Україні винищувачів F-16 цього року, — міністр оборони Умєров
Північнокорейських військових відвели з лінії фронту у Курській області, — NYT
Україну відкинули на 100 років, зруйнували енергосистему, — держсекретар США про наслідки війни

В мерії Миколаєва планують спрямовувати кошти від паркування на підтримку армії

Миколаївський глиноземний завод продає майже 7 тонн алюмінію за ₴13,8 млн

4 години тому

Наглядова рада «Миколаївводоканалу» тепер може призначати аудитора та має звітувати раз на рік

СУСПІЛЬСТВО

Головне сьогодні