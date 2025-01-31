СБУ відкрила кримінальну справу за розголошення держтаємниці через нібито слова Буданова про «загрозу існуванню України»

СБУ відкрила кримінальну справу через розголошення слів Буданова. Ілюстраційне фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтею про розголошення державної таємниці, після виходу матеріалу «Української правди», де згадувалися слова начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова на закритій зустрічі у Верховній Раді.

Про це повідомляє «Українська правда».

Пресслужба СБУ зазначає, що провадження відкрили 28 січня, воно стосується осіб, яким довірили конфіденційні відомості під час засідання Верховної Ради, яке проходило під грифом «таємно». Досудове розслідування триває і здійснюється за частиною 2 статті 328 Кримінального Кодексу України.

Головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва говорить, що редакція працює відповідно до закону та дотримується усіх професійних стандартів журналістики.

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«Ми діємо в межах закону та суворо дотримуємось професійних стандартів журналістики. «Українська правда», як і завжди, стоїть на захисті своїх джерел інформації, що гарантується чинним законодавством України та міжнародними нормами права. Свобода слова та доступ громадян до інформації є ключовими цінностями демократичного суспільства. «Українська правда» залишається вірною своїм принципам, і надалі, продовжить доброчесно та відповідально виконувати свою роботу», — наголосила вона.

Раніше «Українська правда» у статті «Трамп, війна, вибори. Що визначатиме новий політсезон в Україні» повідомила, що під час закритої зустрічі парламентарів і представників військового командування очільник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов зазначив, що за відсутності до літа серйозних переговорів щодо закінчення війни «можуть запуститись небезпечні для України процеси».

Згодом у Головному управлінні розвідки заявили, що поширена у ЗМІ інформація про висловлювання очільника воєнної розвідки Кирила Буданова на закритому засіданні Верховної Ради не відповідає дійсності.

Пізніше народний депутат, секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки ВР, полковник СБУ Роман Костенко в ефірі програми «Тема з Мосейчук» повідомив, що Служба безпеки України почала розслідування можливого витоку інформації.

Нагадаємо, у грудні начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозував, що у 2025 рік буде кращий і принесе позитивні події. Але для цього всі українці мають докласти зусиль.