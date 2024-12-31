  • вівторок

    31 грудня, 2024

  • 2.7°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 31 грудня , 2024 вівторок

  • Миколаїв • 2.7° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У 2025-му ми побачимо дуже багато гарних подій, — Буданов

Кирило Буданов розповів свої прогнози на 2025 рік. Фото: Global Look PressКирило Буданов розповів свої прогнози на 2025 рік. Фото: Global Look Press

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що у 2025 рік буде кращий і принесе позитивні події. Але для цього всі українці мають докласти зусиль. 

Про це керівник розвідки розповів у телеефірі.

«Торік хтось із журналістів мене спитав, які очікування від 2024 року. І я тоді абсолютно чесно сказав, що, на жаль, 2024-й буде дуже важким. Якщо сформулювати так само питання стосовно 2025-го, то у мене тут набагато більше оптимізму», — зазначив він.

За його словами для цього є ряд об’єктивних факторів.

 «Я сподіваюся, у 2025-му ми побачимо дуже багато гарних подій. Які зрештою принесуть нам те, чого ми так усі чекаємо», — впевнений головний розвідник.

Водночас він підкреслив, що перемога у війні повинна стати справою кожного громадянина. 

«Не лише чекаємо, а робимо все, що потрібно робити. Щоб настала перемога ― це має стати справою кожної людини, а не так, як дехто вважає, що хтось інший щось має зробити. Якщо особисто ти зробиш все для перемоги ― вона настане. В перемогу ми  віримо, тож я певен, що ми її досягнемо. З цим і пропоную входити у 2025 рік», ― сказав Кирило Буданов.

Раніше, Кирило Буданов розповів, що російська ракета «Кедр», яка прилетіла по Дніпру 21 листопада — експериментальна.

Останні новини про: Кирило Буданов

Військовим та держслужбовцям України обмежили користування Telegram на роботі
«Я не збирався міняти Буданова», — Зеленський спростував чутки про відставку очільника ГУР
Буданов розповів, що російська ракета «Кедр», яка прилетіла по Дніпру — експериментальна
Реклама

Читайте також:

новини

У Кіма з’явиться радник з питань взаємодії з військовими та обміну полоненими

Аліна Квітко
новини

Кім розказав про підтримку миколаївського баскетболу та плани виходу у Суперлігу

Володимир Коваль
новини

У Миколаєві відбулась премʼєра танцювального шоу «Чікаго»

Володимир Коваль
новини

«Фінансування немає, але ми боремося», — Кім про будівництво мікрорайону для переселенців у Первомайську

Юлія Бойченко
новини

Потужність нового водогону для Миколаєва ще не розрахована. Кім вірить, що у майбутньому його ще підсилить дніпровський

Юлія Бойченко

Останні новини про: Кирило Буданов

Буданов розповів, що російська ракета «Кедр», яка прилетіла по Дніпру — експериментальна
«Я не збирався міняти Буданова», — Зеленський спростував чутки про відставку очільника ГУР
Військовим та держслужбовцям України обмежили користування Telegram на роботі

У Кіма з’явиться радник з питань взаємодії з військовими та обміну полоненими

Кім розказав про підтримку миколаївського баскетболу та плани виходу у Суперлігу

8 годин тому

Невідомі підпалили двері синагоги у Миколаєві

ІНЦИДЕНТ

Головне сьогодні