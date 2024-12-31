У 2025-му ми побачимо дуже багато гарних подій, — Буданов

Кирило Буданов розповів свої прогнози на 2025 рік. Фото: Global Look Press

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що у 2025 рік буде кращий і принесе позитивні події. Але для цього всі українці мають докласти зусиль.

Про це керівник розвідки розповів у телеефірі.

«Торік хтось із журналістів мене спитав, які очікування від 2024 року. І я тоді абсолютно чесно сказав, що, на жаль, 2024-й буде дуже важким. Якщо сформулювати так само питання стосовно 2025-го, то у мене тут набагато більше оптимізму», — зазначив він.

За його словами для цього є ряд об’єктивних факторів.

«Я сподіваюся, у 2025-му ми побачимо дуже багато гарних подій. Які зрештою принесуть нам те, чого ми так усі чекаємо», — впевнений головний розвідник.

Водночас він підкреслив, що перемога у війні повинна стати справою кожного громадянина.

«Не лише чекаємо, а робимо все, що потрібно робити. Щоб настала перемога ― це має стати справою кожної людини, а не так, як дехто вважає, що хтось інший щось має зробити. Якщо особисто ти зробиш все для перемоги ― вона настане. В перемогу ми віримо, тож я певен, що ми її досягнемо. З цим і пропоную входити у 2025 рік», ― сказав Кирило Буданов.

Раніше, Кирило Буданов розповів, що російська ракета «Кедр», яка прилетіла по Дніпру 21 листопада — експериментальна.