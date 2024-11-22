Буданов розповів, що російська ракета «Кедр», яка прилетіла по Дніпру — експериментальна

Фото: Russian Defence Ministry/Handout via Reuters

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов каже, що станом на жовтень 2024 року Росія мала виготовити два експериментальні зразки ракети зі складу ракетного комплексу «Кедр», одна з яких прилетіла по Дніпру 21 листопада.

Про це він сказав під час дискусії «Геноцидальні практики РФ в Україні», пише «УП».

«Іще раз кажу. Ракета експериментальна. Ми знаємо точно, що станом на жовтень мали зробити два дослідні зразки, може, зробили трохи більше, але повірте, це дослідний зразок, але ще не серійне виробництво, слава Богу», — зазначає Кирило Буданов.

Очільник ГУР додав що «Орешник» — назва науково-дослідної роботи, «це просто шифр».

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«Сама система називається «Кедр». Це експериментальна система. Скажімо так, це балістична ракета середньої дальності. Носій ядерної зброї. Те, що вони використовували її в безядерному варіанті — це, як то кажуть, від них попередження, про те, що вони зовсім із розуму не зійшли», — каже Кирило Буданов.

Нагадаємо, що вранці 21 листопада російські війська атакували Україну міжконтинентальною балістичною, аеробалістичною та крилатими ракетами. Під російським вогнем опинилося Дніпро. Зазначається, що міжконтинентальну балістичну ракету запустили з Астраханської області РФ, аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» — із Тамбовської області, а крилаті ракети Х-101 — із Волгоградської області.

Згодом Володимир Путін заявив, що Росія завдала удару по місту Дніпро за допомогою балістичної ракети середньої дальності «Орешник», яка оснащена без'ядерним гіперзвуковим варіантом. За його словами, цей удар нібито став відповіддю на удари, завдані американською та британською зброєю по території Росії.

Президент Росії також додав, що вони «мають право завдавати ударів» по військових об'єктах країн, які дозволяють використовувати своє озброєння для атак на РФ.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви російського Президента Володимира Путіна про нібито «новий крок» України у війні через застосування далекобійної зброї. Він наголосив, що Україна має повне право використовувати цю зброю для захисту, керуючись нормами міжнародного права.