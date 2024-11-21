Путін пригрозив ударами по військових об'єктах країн-партнерів України

Володимир Путін, фото: EPA

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія «має право завдавати ударів» по військових об'єктах країн, які дозволяють використовувати своє озброєння для атак на РФ.

Про це він повідомив у зверненні, оприлюдненому ввечері 21 листопада.

«Питання про подальше розгортання ракет середньої та меншої дальності вирішуватиметься нами залежно від дій США та їхніх сателітів. Об'єкти для ураження в подальших випробуваннях наших новітніх ракетних комплексів будуть визначатися нами, виходячи із загроз безпеці Російської Федерації. Ми вважаємо, що маємо право застосовувати нашу зброю проти військових об'єктів тих країн, які дозволяють застосовувати свою зброю проти наших об'єктів», – заявив Путін.

Раніше він заявив, що Росія завдала удару по місту Дніпро за допомогою балістичної ракети середньої дальності «Орешник», яка оснащена без'ядерним гіперзвуковим варіантом. Власне, за його словами, випробування в бойових умовах ракетної системи «Орешник» ведуться у відповідь на «агресивні дії» країн НАТО щодо Росії.