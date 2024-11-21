«Законне право України»: Зеленський відповів Путіну щодо застосування далекобійної зброї

Президент України Володимир Зеленський, фото з телеграм-каналу Zelenskiy/official

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви російського президента Володимира Путіна про нібито «новий крок» України у війні через застосування далекобійної зброї.

Зеленський наголосив, що Україна має повне право використовувати цю зброю для захисту, керуючись нормами міжнародного права.

«Це не було першим застосуванням такої зброї Україною. Ми маємо на це повне право згідно з нормами міжнародного права; наше право на самооборону таке ж, як і будь-якої іншої нації», – зазначив Зеленський.

Президент також прокоментував ракетний удар по Дніпру, підкресливши, що це крок до ескалації.

«Була застосована нова балістична ракета. Путін ударив по нашому місту Дніпру – одному з найбільших міст України. Це очевидне та серйозне збільшення масштабу і жорстокості цієї війни, цинічне порушення Росією Статуту ООН. І я підкреслю: це вже другий крок Росії до ескалації за рік», – додав він.

Як відомо, вранці 21 листопада російські війська атакували Україну міжконтинентальною балістичною, аеробалістичною та крилатими ракетами. Під російським вогнем опинилося Дніпро. Зазначається, що міжконтинентальну балістичну ракету запустили з Астраханської області РФ, аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» — із Тамбовської області, а крилаті ракети Х-101 — із Волгоградської області.

Згодом Володимир Путін заявив, що Росія завдала удару по місту Дніпро за допомогою балістичної ракети середньої дальності «Орешник», яка оснащена без'ядерним гіперзвуковим варіантом. За його словами, цей удар нібито став відповіддю на удари, завдані американською та британською зброєю по території Росії.

Президент Росії додав, що вони «мають право завдавати ударів» по військових об'єктах країн, які дозволяють використовувати своє озброєння для атак на РФ.